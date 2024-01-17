Великая война в Украине якобы заставила Василенко подумать о своем решении и она со слезами на глазах просила прощения у украинских поклонников. К тому же актриса уехала из России. Узнайте, где находится Лиза и помнит ли о войне до сих пор.

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Сбежавшая в Москву Лиза Василенко назвала украинцев "тупыми", якобы, изменила свои ценности: где сейчас актриса

Актриса популярного украинского сериала "Школа" совсем недавно высказала мнение, что в России ей живется лучше, чем в Украине. Она сделала громкие заявления, которые сильно разгневали ее поклонников.

Когда со мной случается какая-то хр*нь, я всегда думаю о том: уж лучше сдохнуть здесь (в России – 24 Канал), чем в Украине,

– высказывалась Василенко.

Кроме того, она отметила, что у России есть больше возможностей для достижения успеха и получения дохода в тиктоке. Для Василенко Москва, как она сказала, была всего-навсего "временным пунктом" на пути к реализации мечты об Америке.

Впрочем, после 24 февраля ее приоритеты якобы изменились. После того как Василенко увидела настоящее "лицо" России, в частности, как страна агрессор обстреливает Украину, гражданских людей, детские садики, больницы, роддома, она попросила прощения у всех украинцев, в частности за то, что назвала украинских патриотов "тупыми" и считала, что лучше "сдохнуть, чем жить там".

Мои приоритеты очень изменились. Я уже не та, что была год назад, с другими мнениями, понятиями. Мы все совершаем ошибки, но я готова понести наказание. Я пожалела об этом, когда началась война. Я именно в этот момент поняла, что именно сказала. Люди именно в этот момент начали меня тыкать в мое г*вно моим лицом. Мне стыдно, что я была в этой Москве,

– сказала Василенко.

Кроме того, актриса активно выражала свои взгляды на войну, вызванную Россией, в своих социальных сетях и принимала участие в протестах против агрессивных действий страны. Однако со временем Лиза осознала, что ей следует бежать, иначе ее могут арестовать, поэтому сначала она отправилась в Турцию, а затем в страны Европы. Впрочем, убегала звезда "Школы" не сама, а с любимым россиянином.

Лиза Василенко забыла о войне в Украине

Несмотря на заявления о "зарождение патриотизма" и слезах в интервью, которое произошло лишь год назад, Лиза Василенко сейчас ни в одной публикации не упоминает Украину. Она ведет себя так, будто войны не существует, не указывает на преступления России против украинцев. Вместо этого она создает видео под русскую попсу, продолжает создавать эротический контент для OnlyFans, публикует откровенные фото в инстаграме и продолжает общаться с "хорошими россиянами".

Правда, в Россию актриса не спешит возвращаться. Пожалуй, страшно было не столько за жизнь украинцев, страдающих российскими ракетами, сколько за свою свободу, которая в Москве была под угрозой. Поэтому сейчас Василенко путешествует по миру.

Лиза Василенко встречалась с Моргенштерном, которого признали "иноагентом" в России

Об отношениях Василенко и Моргенштерна стало известно после того, как скандальную пару заметили в объятиях и поцелуях на одном из пляжей в Дубае. Однако их роман длился всего полгода, после чего актриса решила покинуть певца и вернуться к своему прежнему заработку.

Лиза Василенко снова начала обеспечивать себе жизнь благодаря платформе OnlyFans, где публикует эротические фотографии и видео. Она обосновала свой выбор возможностью быстро получать деньги и считает, что в этом нет ничего неправильного.