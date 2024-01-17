Велика війна в Україні, нібито, змусила Василенко подумати про своє рішення і вона зі сльозами на очах просила вибачення в українських прихильників. До того ж акторка виїхала з Росії. Дізнайтесь, де зараз перебуває Ліза та чи пам'ятає про війну досі.

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Ліза Василенко, яка втекла до Москви та назвала українців "тупими", нібито, змінила свої цінності: де зараз акторка

Актриса популярного українського серіалу "Школа", зовсім нещодавно висловила думку, що в Росії їй живеться краще, ніж в Україні. Вона зробила гучні заяви, які сильно розгнівали її прихильників.

Коли зі мною трапляється якась хр*нь, я завжди думаю про те: вже краще здохнути тут (в Росії – 24 Канал), ніж в Україні,

– висловлювалась Василенко.

Окрім того, вона відзначила, що в Росії є більше можливостей для досягнення успіху та отримання доходу в тіктоці. Для Василенко Москва, як вона сказала, була всього лише "тимчасовим пунктом" на шляху до реалізації мрії про Америку.

Утім, після 24 лютого її пріоритети, нібито, змінилися. Після того, як Василенко побачила справжнє "обличчя" Росії, зокрема, як країна агресор обстрілює Україну, цивільних людей, дитячі садочки, лікарні, пологові будинки, вона попросила вибачення в усіх українців, зокрема за те, що назвала українських патріотів "тупими" та вважала, що краще "здохнути, ніж жити там".

Мої пріоритети дуже змінилися. Я вже не та, що була рік тому, з іншими думками, поняттями. Ми всі робимо помилки, але я готова понести покарання. Я пошкодувала про це, коли почалася війна. Я саме цієї миті зрозуміла, що саме сказала. Люди саме цієї миті почали мене тикати в моє г*вно моїм обличчям. Мені соромно, що я була в цій Москві,

– сказала Василенко.

Крім того, акторка активно висловлювала свої погляди на війну, спричинену Росією, у своїх соціальних мережах і брала участь у протестах проти агресивних дій країни. Проте з часом Ліза усвідомила, що їй слід втікати, інакше її можуть заарештувати, тому спочатку вона вирушила до Туреччини, а потім – до країн Європи. Утім, втікала зірка "Школи" не сама, а з коханим росіянином.

Ліза Василенко забула про війну в Україні

Попри заяви про "зародження патріотизму" і сльози в інтерв'ю, яке відбулося лише рік тому, Ліза Василенко зараз у жодній публікації не згадує про Україну. Вона поводить себе так, ніби війни не існує, не вказує на злочини Росії проти українців. Замість цього вона створює відео під російську попсу, продовжує створювати еротичний контент для OnlyFans, публікує відверті фото в інстаграмі та продовжує спілкуватися з "хорошими росіянами".

Щоправда, до Росії акторка не поспішає вертатись. Мабуть, страшно було не стільки за життя українців, які потерпають від російських ракет, скільки за свою свободу, яка в Москві була під загрозою. Тому зараз Василенко подорожує світом.

Ліза Василенко зустрічалась з Моргенштерном, якого визнали "іноагентом" в Росії

Про стосунки Василенко і Моргенштерна стало відомою після того, як скандальну пару помітили в обіймах та поцілунках на одному з пляжів у Дубаї. Однак їхній роман тривав лише пів року, після чого акторка вирішила покинути співака та повернутись до свого колишнього заробітку.

Ліза Василенко знову почала забезпечувати собі життя завдяки платформі OnlyFans, де публікує еротичні фотографії та відео. Вона обґрунтувала свій вибір можливістю швидко отримувати гроші й вважає, що в цьому немає нічого неправильного.