Специальный эпизод "Друзья: Воссоединение" заставил многих из нас отправиться в путешествие за приятными воспоминаниями, которые связаны с любимым ситкомом. Фиби считается странным персонажем целой компании, но в ее гардеробе можно найти вещи на любой вкус и стиль: массивные аксессуары, длинные юбки, жилеты, яркие принты и цвета – то, что делает госпожу Буффье актуальной сегодня.

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Стильные образы Фиби Буффе

Легкое платье миди или макси (часто с цветочным принтом)

Такое платье – фаворит Фиби Буфе, она неоднократно появлялась различных вариациях этого тренда в разных сезонах сериала. Ко всему платье легко комбинировать с оверсайзными свитшотами - другим маст-хэв этого сезона. В моде умная эклектика, близость к природе, свободный и комфортный крой, в общем, все то, что так любила героиня сериала.



Лиза Кудроу в роли Фиби Буффе / Getty Images

Сарафан с водолазкой или лонгсливы

Создавать образ в несколько слоев - не только модно, но и практично, особенно в нынешнем меняющемся климате. Водолазка обычно должна быть однотонной, но не обязательно черной или белой, а вот сарафан лучше выбирать с фольклорными мотивами. Крой в сарафана простой, но благодаря массивным аксессуарам выглядит аутентично, что соответствует характеру Фиби.



Дженнифер Энистон, Лиза Кудроу, Кортни Кокс / Getty Images

Современное ретро

Образ, в котором Фиби собиралась завоевать сердце мужчины-гея Данкана - твидовое короткое платье в клетку. Такое сочетание модных трендов встретишь нечасто: здесь и фактурность, и модное мини, и еще и "вечно живая" клеточка - не прогадаете, потому что похоже, что этот тренд останется с нами еще надолго.



Лиза Кудроу в роли Фиби Буффе / Getty Images

Свитер оверсайз и юбка миди

Фиби Буффе умела сочетать различные вещи из гардероба так, как не получалось даже у Рэйчел, которая работала в модной индустрии. Это ее любимый образ - соединять макси платье или юбку с оверсайз свитерами. Особенно, когда это свитер ультрамодного желтого оттенка Illuminating - двойной гол в ворота трендов.



Лиза Кудроу в роли Фиби Буффе / Кинориум

Замшевая куртка

Дизайнеры вовсю добавляют в новые коллекции элементы рустика, заплат, сочетания различных фактур и причудливых орнаментов. Поэтому замшевая куртка с объемным искусственным меховым воротником выглядит интереснее классического пуховика и легко микшируется с другими элементами гардероба.



Лиза Кудроу в роли Фиби Буффе / Кинориум