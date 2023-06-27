Кроме этого, актер сыграл Бенджамина Гальперина в фильме Первый понедельник октября 1981 года. Лью Пальтер ушел из жизни в своем доме, в Лос-Анджелесе.

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Умер актер Лью Пальтер: что о нем известно

И хотя актер скончался еще 21 мая, об этом стало известно только сейчас. Его дочь Кэтрин Пальтер сообщила, что актер скончался от рака легких.

Как учитель, казалось, он действительно изменил жизнь людей,

– сказала его дочь.

Лью Пальтер родился 3 ноября 1928 года. Он получил степень бакалавра в Университете Тафтса, степень магистра в Университете Альфреда и докторскую степень в области театра в Северо-Западном университете.

В культовом фильме "Титаник" актер Пальтер сыграл роль реального лица – магната Исидора Штрауса, успокаивавшего свою жену на кровати в каюте, пока лайнер утонул. Пальтер был третьим актером, исполнившим роль Исидора на экране в фильмах об этой трагедии, предыдущими были Рой Гордон в фильме "Титаник" режиссера Жана Негулеско (1953 год) и Мейер Целникер в фильме "Незабываемая ночь" Роя Уорда Бейкера (1958 год).

Лью Пальтер в фильме "Титаник": смотрите фрагмент

Пальтер также был уважаемым профессором Театральной школы Калифорнийского университета, и среди его учеников были:

Эд Гаррис, четырехкратный номинант на премию Оскар,

Дон Чидл, также номинант на Оскар,

Сесили Стронг, двукратный номинант на премию Эмми.

Лью также преподавал Дону Чидлу, автору "Великолепных лет", в Калифорнийском университете искусств, где тот закончил обучение в 1986 году. Пальтер присоединился к CalArts в 1971 году и работал в качестве преподавателя актерского мастерства и директор в школе Санта-Кларита до своего выхода на пенсию в 2013 году. Он также проводил частные семинары и преподавал по всей стране и во всем мире, включая Эдинбург, Карнеги-Меллон и Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе.

Как ветеран армии США, Пальтер также сыграл несколько ролей в телешоу, таких как "Дельвеккио", "Летающая монахиня", "Блюз Гилл-стрит", "Закон Лос-Анджелеса", "Шоу Дорис Дэй", "Коломбо", "Брейди" Банч", "Баретта", "Волтоны", "Кэтни и Лэйси" и "Команда А".

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Среди достижений Пальтера есть множество пьес, в частности драма Тома Топора "Орехи" для театральной компании Лос-Анджелеса, которая была экранизирована в 1987 году, с Барброй Стрейзанд в роли главной героини, женщины-убийцы.

После смерти жены – актрисы Нэнси Уотер – в 2020 году, у покойного осталась его дочь Кэтрин Рид Пальтер. Пара прожила в браке 64 года. Кроме того, он имеет трех внуков: Сэма, Тессу и Миранда Моргана.

Лью Пальтер в фильме "Титаник" / NewsBytes