Крім цього, актор зіграв Бенджаміна Гальперіна у фільмі "Перший понеділок жовтня" 1981 року. Лью Пальтер пішов з життя у своєму будинку, в Лос-Анджелесі.

Дивіться також Пляшкою по голові та обличчі, – у Дубліні жорстоко побили 23-річного українського актора

Помер актор Лью Пальтер: що про нього відомо

І хоч актор помер ще 21 травня, про це стало відомо лише зараз. Його донька Кетрін Пальтер повідомила, що актор помер від раку легенів.

Як учитель, здавалося, він справді змінив життя людей,

– сказала його дочка.

Лью Пальтер народився 3 листопада 1928 року. Він здобув ступінь бакалавра в Університеті Тафтса, ступінь магістра в Університеті Альфреда і докторський ступінь у галузі театру в Північно-Західному університеті.

У культовому фільмі "Титанік" актор Пальтер зіграв роль реальної особи – магната Ісідора Штрауса, який заспокоював свою дружину на ліжку в каюті, поки лайнер тонув. Пальтер був третім актором, який виконав роль Ісідора на екрані в фільмах про цю трагедію, попередніми були Рой Гордон у фільмі "Титанік" режисера Жана Негулеско (1953 рік) і Мейєр Целнікер у фільмі "Незабутня ніч" Роя Ворда Бейкера (1958 рік).

Лью Пальтер у фільмі "Титанік": дивіться фрагмент

Пальтер також був поважним професором Театральної школи Каліфорнійського університету, і серед його учнів були:

Ед Гарріс, чотириразовий номінант на премію Оскар,

Дон Чідл, також номінант на Оскар,

Сесілі Стронг, дворазовий номінант на премію Еммі.

Лью також викладав Дону Чідлу, автору "Чудових років", в Каліфорнійському університеті мистецтв, де той закінчив навчання у 1986 році. Пальтер приєднався до CalArts у 1971 році та працював як викладач акторської майстерності та директор в школі Санта-Кларита до свого виходу на пенсію у 2013 році. Він також проводив приватні семінари й викладав по всій країні та у всьому світі, включаючи Единбург, Карнегі-Меллон та Каліфорнійський університет у Лос-Анджелесі.

Як ветеран армії США, Пальтер також зіграв кілька ролей у телешоу, таких як "Дельвеккіо", "Літаюча черниця", "Блюз Гілл-стріт", "Закон Лос-Анджелеса", "Шоу Доріс Дей", "Коломбо", "Брейді Банч", "Баретта", "Волтони", "Кетні і Лейсі" і "Команда А".

Зверніть увагу "Флеш" стане останнім для Езри Міллера: актора звинуватили у переслідуванні дітей і не тільки

Серед досягнень Пальтера є безліч п'єс, зокрема драма Тома Топора "Горіхи" для театральної компанії Лос-Анджелеса, яку було екранізовано у 1987 році, з Барброю Стрейзанд у ролі головної героїні, жінки-вбивці.

Після смерті дружини – акторки Ненсі Вотер – у 2020 році, у покійного залишилася його дочка Кетрін Рід Пальтер. Пара прожила у шлюбі 64 роки. Крім того, він має трьох онуків: Сема, Тессу і Міранду Морган.

Лью Пальтер у фільмі "Титанік" / NewsBytes