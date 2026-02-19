Понравится поклонникам сериала "Максон-Холл": новый фильм, который вирусится в тиктоке

13 февраля на Amazon Prime Video состоялась премьера романтической драмы "Люби меня, люби меня". Фильм снят на основе первой из серии книг итальянской писательницы Стефании С.

Эта лента понравится поклонникам популярного немецкого сериала "Макстон-Холл – мир между нами". Сюжет и трейлер драмы "Люби меня, люби меня", смотрите на сайте 24 Канала.

Что известно о фильме "Люби меня, люби меня"?

Режиссером фильма "Люби меня, люби меня" стал Роджер Камбл. Главные роли сыграли Миа Дженкинс, Пепе Баррозу, Лука Мелуччи, Андреа Го и Микеланджело Виццини.

В центре сюжета 16-летняя Джун. После смерти брата она вместе с мамой переезжает в Милан, чтобы начать жизнь сначала. Девушка начинает учиться в элитной международной школе.

В школе Джун знакомится с двумя парнями, которые являются лучшими друзьями: отличником Уиллом и харизматичным, но проблемным юношей Джеймсом, участвующим в тайных боях MMA. Между ними завязывается любовный треугольник.

"Люби меня, люби меня": смотрите онлайн трейлер фильма

Как пишет HELLO, после премьеры многие фанаты начали требовать продолжения фильма.

Я просто обожаю этот фильм. Я считаю, что актерская игра замечательная. Обязательно начну читать серию книг, чтобы увидеть, что будет дальше. Надеюсь, они снимут второй фильм,

– написал один из них.

Что посмотреть, если понравился фильм "Люби меня, люби меня"