Понравится поклонникам сериала "Максон-Холл": новый фильм, который вирусится в тиктоке
- Фильм "Люби меня, люби меня" вышел на Amazon Prime Video 13 февраля и основан на книге итальянской писательницы Стефании С.
- В центре сюжета 16-летняя Джун, которая после смерти брата переезжает в Милан и оказывается в любовном треугольнике с двумя парнями в новой школе.
13 февраля на Amazon Prime Video состоялась премьера романтической драмы "Люби меня, люби меня". Фильм снят на основе первой из серии книг итальянской писательницы Стефании С.
Эта лента понравится поклонникам популярного немецкого сериала "Макстон-Холл – мир между нами". Сюжет и трейлер драмы "Люби меня, люби меня", смотрите на сайте 24 Канала.
Что известно о фильме "Люби меня, люби меня"?
Режиссером фильма "Люби меня, люби меня" стал Роджер Камбл. Главные роли сыграли Миа Дженкинс, Пепе Баррозу, Лука Мелуччи, Андреа Го и Микеланджело Виццини.
В центре сюжета 16-летняя Джун. После смерти брата она вместе с мамой переезжает в Милан, чтобы начать жизнь сначала. Девушка начинает учиться в элитной международной школе.
В школе Джун знакомится с двумя парнями, которые являются лучшими друзьями: отличником Уиллом и харизматичным, но проблемным юношей Джеймсом, участвующим в тайных боях MMA. Между ними завязывается любовный треугольник.
"Люби меня, люби меня": смотрите онлайн трейлер фильма
Как пишет HELLO, после премьеры многие фанаты начали требовать продолжения фильма.
Я просто обожаю этот фильм. Я считаю, что актерская игра замечательная. Обязательно начну читать серию книг, чтобы увидеть, что будет дальше. Надеюсь, они снимут второй фильм,
– написал один из них.
Что посмотреть, если понравился фильм "Люби меня, люби меня"
Серия фильмов – "Моя вина", "Твоя вина" и "Наша вина" – это история о запретной любви между сводными братом и сестрой, Ноа и Ником.
Сериал "Моя жизнь с Уолтерами" – после смерти родителей Джеки Говард переезжает в семью Уолтеров, которая воспитывает семерых сыновей и одну дочь. Это рассказ о любви, надежде и дружбе.
Сериал "Макстон-Холл – мир между нами" – Руби Белл – девушка из небогатой семьи, которая получает стипендию в элитном колледже "Макстон-Холл", где учатся богачи. Главная героиня мечтает поступить в Оксфордский университет, поэтому старается не отвлекаться. Однако неожиданно Руби узнает семейную тайну своего одноклассника Джеймса Бофорта, в которого впоследствии влюбляется.