Бывшая первая леди США Мишель Обама поразила всех своим выбором любимого фильма

Женщина с безупречной репутацией и вкусом поделилась своими предпочтениями в кинематографе. И речь идет не об исторических или документальных фильмах. Не о Спилберге или Скорсезе. Вы точно удивитесь.

По данным People, в новом выпуске своего подкаста "IMO with Michelle Obama & Craig Robinson" бывшая первая леди наконец раскрыла главную тайну. Любимый фильм Мишель Обамы – рождественская комедия 2003 года "Эльф" с Уиллом Ферреллом. Неожиданно?

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О чем фильм

По ее словам, это единственный фильм, который она готова пересматривать снова и снова.

Это действительно смешной фильм, который каждый раз поднимает мне настроение. Я могу смотреть его снова и снова, – пояснила она.

Неудивительно, что она была так откровенна, ведь гостем именно этого выпуска подкаста стал сам Уилл Феррелл – тот самый актер, который сыграл взрослого мужчину, воспитанного эльфами на Северном полюсе.



По сюжету Бадди отправляется в Нью-Йорк на поиски отца и по дороге устраивает рождественский хаос, который уже более двадцати лет заставляет зрителей смеяться. Классика – она и есть классика.



Фильм "Эльф" / Фото imdb



Сам Феррелл рассказал, что роль Бадди стала для него настоящим поворотным моментом в карьере. После семи лет в шоу Saturday Night Live он решил уйти, хотя у него не было десятков готовых предложений. Вместо этого он сделал ставку на сценарий о "человеке, которого воспитали эльфы". Звучало рискованно, но, как показало время, это было правильным решением.

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