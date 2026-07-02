За даними People, у новому випуску свого подкасту IMO with Michelle Obama & Craig Robinson колишня перша леді нарешті розкрила головну таємницю. Улюблений фільм Мішель Обами – різдвяна комедія 2003 року "Ельф" із Віллом Ферреллом. Несподівано?

Радимо Обов'язково подивіться цей фільм, якщо любите "МастерШеф"

Про що фільм

За її словами, це єдиний фільм, який вона готова переглядати знову і знову.

Це справді смішний фільм, який щоразу мені підіймає настрій. Я можу дивитись його знову і знову, – пояснила вона.

Не дивно, що вона була така відверта, адже гостем саме цього випуску подкасту став сам Вілл Феррелл – той самий актор, який зіграв дорослого чоловіка, вихованого ельфами на Північному полюсі.



За сюжетом Бадді вирушає до Нью-Йорка шукати батька і по дорозі влаштовує різдвяний хаос, який уже понад двадцять років змушує глядачів сміятись. Класика – вона і є класика.



Фільм "Ельф" / Фото imdb



Сам Феррелл розповів, що роль Бадді стала для нього справжнім поворотним моментом у кар'єрі. Після семи років у шоу Saturday Night Live він вирішив піти, хоча не мав десятків готових пропозицій. Натомість зробив ставку на сценарій про "людину, яку виховали ельфи". Звучало ризиковано, але, як показав час, це було правильним рішенням.

Також радимо подивитись добірку фільмів з геніальною Меріл Стріп.

