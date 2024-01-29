В частности, тиктоком вирусятся видео, сняты под трек Unwritten Наташи Бедингфилд, который артистка выпустила еще 20 лет назад. Под этот звук зрители делятся эмоциями от просмотра ленты.

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"Люблю тебя ненавидеть" заполонил украинских зрителей

На создание этой мелодрамы и комедии режиссера Вилла Глака вдохновила пьеса Уильяма Шекспира "Много шума из ничего". Он в современной интерпретации показал, как враги влюбляются друг в друга. "Люблю тебя ненавидеть" – идеальная романтическая комедия, которую планировали выпустить ко Дню святого Валентина. И хотя оценки фильма достаточно посредственны (на сайте IMDb 6.6 баллов из 10), однако кинотеатры уже заполонили влюбленные.

Главные герои фильма – Бен (которого сыграл Глен Павелл) и Би (в нее превратилась Сидни Свиньи) учились вместе в колледже, однако после окончания долгое время не виделись. Они всегда недолюбливали друг друга, с годами эта неприязнь стала только сильнее.

Уже совсем скоро Бен и Би будут на свадьбе общих друзей, так что будет лучше, если на несколько дней все вокруг сочтут их парой. Такое развитие событий устраивает даже их самих, несмотря на отвращение. В начале такой авантюры оба даже не догадываются, какие последствия она будет иметь.

"Люблю тебя ненавидеть": смотрите онлайн трейлер фильма