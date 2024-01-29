Зокрема, тіктоком вірусяться відео, зняті під трек Unwritten Наташі Бедінгфілд, який артистка випустила ще 20 років тому. Під цей звук глядачі діляться емоціями від перегляду стрічки.

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"Люблю тебе ненавидіти" заполонив українських глядачів

На створення цієї мелодрами та комедії режисера Вілла Глака надихнула п'єса Вільяма Шекспіра "Багато галасу з нічого". Він у сучасній інтерпретації показав, як вороги закохуються одне в одного. "Люблю тебе ненавидіти" – ідеальна романтична комедія, яку планували випустити до Дня святого Валентина. І хоч оцінки фільму досить посередні (на сайті IMDb 6.6 балів з 10), однак кінотеатри вже заполонили закохані.

Головні герої фільму – Бен (якого зіграв Ґлен Павелл) та Бі (у неї перевтілилася Сідні Свіні) навчалися разом у коледжі, однак після закінчення довгий час не бачилися. Вони завжди недолюблювали одне одного, з роками ця неприязнь стала лише сильнішою.

Вже зовсім скоро Бен і Бі будуть на весіллі спільних друзів, тож буде краще, якщо на кілька днів всі навколо вважатимуть їх парою. Такий розвиток подій влаштовує навіть їх самих, незважаючи на огиду та відразу. На початку такої авантюри обоє навіть не здогадуються, які наслідки вона матиме.

"Люблю тебе ненавидіти": дивіться онлайн трейлер фільму