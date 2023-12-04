Читайте в материале 24 Канала, что сказал украинский режиссер Любомир Левицкий о такой шумихе вокруг российского сериала "Слово пацана" и почему это опасно.

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Любомир Левицкий о популяризации украинцами российского сериала

Украинский режиссер отрицает заявления многих украинцев, которые высказываются о том, что в Украине нет качественного кино, поэтому они смотрят российские сериалы.

Пожалуйста, не предоставляйте росссийскому дерьму продвижение и эфирное время. В Украине, по-моему, есть много интересных проектов, которые сейчас в работе, авторы которых как раз создают их ради безопасности Украины в информационном пространстве. Говорите лучше о них,

– заявил Левицкий.

Кроме того, он отметил, что такое безразличие молодого поколения очень демотивирует как бойцов на фронте, так и тех, кто борется за нашу независимость в тылу.

Любомир Левицкий о запрете российского контента

Режиссер отметил, что говорил об этом еще с 2005 года. Более того, он считает, что сегодня российский контент нужно не просто запретить, а полностью игнорировать.

Я считаю, что признаки победы будут тогда, когда в украинских медиа не будет и упоминания о России и творчестве их а-ля деятелей искусства, а также тогда, когда наши фильмы будут идти без украинских субтитров,

– высказался Любомир Левицкий.

"Слово пацана. Кровь на асфальте": о чем российский сериал

Основными персонажами этого сериала являются четырнадцатилетние ученики, которые присоединяются к одной из местных уличных банд. Они учатся устраивать потасовки и грабить.

Этот сериал приобрел чрезвычайную популярность в России, приводя к тому, что некоторые подростки уже воспроизвели несколько сцен из него в реальной жизни и, в результате, попали в полицию.

А в Украине, даже во время войны, есть молодые граждане, проявляющие интерес к созданию подобных группировок в своих городах.

Сериал "Слово пацана" опасен для Украины

Проблема этого сериала заключается в том, что он отражает период, когда подростки выбирали улицу вместо учебы в школе. Выражение "Меня воспитала улица" пошло как раз из этих времен, так выражались юноши, которые часто находились в конфликтах, дрались, грабили, устраивали "стенки" и тому подобное.

Самое опасное то, что этот сериал стал популярным и в Украине. В частности, есть молодежь, которая увлекается лентой и интересуется, есть ли такие преступные группировки в Украине и как к ним присоединиться.