Фотоколл с участием актеров фильма "Человек-паук: Нет пути домой" состоялся 5 декабря в Лондоне. Главными звездами, конечно, стали Зендея и Том, которые вышли вместе как пара.

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Об их романе говорят минимум пол года, но актеры молчат о чувствах в СМИ, чтобы им не навредить. Но совместный выход пары уже успели обсудить все мировые издания. Для красной ковровой дорожки 25-летняя Зендея выбрала наряд от бренда Alexander McQueen из коллекции весна-лето 2022. Он состоял из серого двубортного блейзера-платья и леггинсов, соединенных с обувью, которые были расшиты пайетками.



Зендея и Том Холланд / Фото Getty Images

Прическу актрисе уложили с эффектом мокрых волос, а лицо подчеркнули макияжем Smokey Eyes. На ушах Зендеи висели символические крупные серьги в виде паутин. Что касается Тома Холланда, то он надел классический look: черные брюки, такую же обувь, кожаную куртку и белую рубашку. Пара выглядела гармоничной и даже несколько застенчивой.

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Beaty-образ Зендеи / Фото Getty Images

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Что известно о романе пары