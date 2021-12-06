Фотокол за участю акторів фільму "Людина-павук: Додому шляху нема" відбувся 5 грудня у Лондоні. Головними зірками, звісно, стали Зендея і Том, які вийшли разом як пара.

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Про їхній роман говорять щонайменше пів року, але актори мовчать про почуття у ЗМІ, аби їм не нашкодити. Але спільний вихід пари вже встигли обговорити усі світові видання. Для червоного хідника 25-річня Зендея обрала вбрання від бренду Alexander McQueen з колекції весна-літо 2022. Воно складалося із сірого двобортного блейзера-сукні та легінсів, з'єднаних із взуттям, які були розшиті паєтками.



Зендея і Том Голланд / Фото Getty Images

Зачіску акторці уклали з ефектом мокрового волосся, а обличчя підкреслили макіяжем Smokey Eyes. На вухах Зендеї висіли символічні великі сережки у вигляді павутин. Щодо Тома Голланда, то він одягнув класичний look: чорні штани, таке ж взуття, шкіряну куртку та білу сорочку. Пара виглядала гармонійною і навіть дещо сором'язливою.

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Beaty-образ Зендеї / Фото Getty Images

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