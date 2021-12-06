Любовь с первого взгляда: стильный выход Зендеи и Тома Холланда на премьере "Человека-паука"

Голливудская пара Зендеи и Тома Холланда поражает публику не только своими чувствами, но и общими выходами. В рамках премьеры фильма "Человек-паук: Нет пути домой", где они сыграли главные роли, актеры вышли на красную дорожку и приковали к себе взгляды всех фотографов.

Фотоколл с участием актеров фильма "Человек-паук: Нет пути домой" состоялся 5 декабря в Лондоне. Главными звездами, конечно, стали Зендея и Том, которые вышли вместе как пара.

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Об их романе говорят минимум пол года, но актеры молчат о чувствах в СМИ, чтобы им не навредить. Но совместный выход пары уже успели обсудить все мировые издания. Для красной ковровой дорожки 25-летняя Зендея выбрала наряд от бренда Alexander McQueen из коллекции весна-лето 2022. Он состоял из серого двубортного блейзера-платья и леггинсов, соединенных с обувью, которые были расшиты пайетками.



Зендея и Том Холланд / Фото Getty Images

Прическу актрисе уложили с эффектом мокрых волос, а лицо подчеркнули макияжем Smokey Eyes. На ушах Зендеи висели символические крупные серьги в виде паутин. Что касается Тома Холланда, то он надел классический look: черные брюки, такую же обувь, кожаную куртку и белую рубашку. Пара выглядела гармоничной и даже несколько застенчивой.

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Beaty-образ Зендеи / Фото Getty Images

Что известно о романе пары

Пара познакомилась во время съемок фильма "Человек-паук: Возвращение домой" в 2016 году.

Впоследствии они вернулись к работе в фильме 2019 года "Человек-паук: Вдали от дома".

Уже 17 декабря 2021 года выйдет третья лента с их участием под названием "Человек-паук: Нет пути домой". Во время съемок пара публиковала совместные милые фотографии за кулисами.

В течение последних месяцев пару подозревали в романе, и в июле 2021-го папарацци увидели их на свидании в одном из ресторанов в Беверли-Хиллз. Потом их застали за поцелуем в автомобиле.

Впоследствии в августе звездную пару застали на свадьбе своего друга, где они свободно обнимались и держались за руки.

Однако пара продолжает держать молчание относительно отношений, поэтому многие считают, что этот роман – пиарход, придуманный ради привлечения внимания к новой части "Человека-паука".