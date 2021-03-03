С 4 марта в украинских кинотеатрах транслироваться шедевральная лента 2000 года "Любовное настроение". По случаю возвращения фильма на большие экраны мы решили подобрать интересные факты, которые убедят, что ретроспективы достойны внимания киноманов.

Лента поможет зрителям перенестись в Гонконг 1962 года. По сюжету, две супружеские пары поселяются по соседству. Журналист господин Чоу и госпожа Су часто скучают в своих домах, когда их вторые половинки задерживаются на работе. Оказывается, что у жены Чоу и мужа Су закрутился роман. Главные герои разделяют боль измены на двоих и постепенно становятся не только лучшими друзьями, но и любовниками.

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Сейчас к показу готовят 4К-реставрацию этого киношедевра. Показы "Любовное настроение" будут проходить на языке оригинала с украинскими субтитрами. Посмотреть ленту можно с 4 марта.

Интересные факты о фильме "Любовное настроение"

Фильм "Любовное настроение" стал классикой мирового кинематографа.

Лента культового режиссера и сценариста Вонга Карвая занимает 2 место в Топ-100 лучших фильмов XXI века по версии ВВС , а также 5 место в аналогичном рейтинге от The Guardian.

Фильм был представлен на Каннском кинофестивале в 2000 году. Однако работа над "Любовным настроением" завершилась за часы до старта кинособытия.

Вонг Карвай не прекращал снимать все новые кадры и параллельно монтировать их. В целом создание ленты заняло 15 месяцев. Однако сам режиссер признается, что работа над "Любовным настроением" могла продолжаться значительно дольше, если бы не Каннский кинофестиваль. Громкое событие заставило Карвена ускориться и в последний момент сдать на обозрение свой фильм.

Интересно, что даже операторов пришлось менять. Начинал работу над фильмом Кристофер Дойл, а завершал ее Марк Ли Пинбин.

"Любовное настроение": смотрите трейлер

Ленту снимали без четкого сценария.

В это действительно трудно поверить, но фильм "Любовное настроение" не имел четкого сценария, а снимался благодаря импровизациям.



Фильм "Любовное настроение" снимался без сценария / Фото High On Films

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Место съемок внезапно перенесли.

Власти Китая требовала от режиссера Вонга Карвая сценария для ознакомления. Поскольку его не было, перед стартом съемок автору ленты пришлось поспешно искать новые локации. Тогда Пекин заменили автономный район Макао.

Вонг Карвай вырезал все эротические сцены в фильме "Любовное настроение".

Актеры Тони Люн и Мэгги Чун были шокированы от увиденного, ведь были уверены, что эти кадры войдут в окончательную версию драмы. Но перед премьерой Вонг Карвай решил внести правки, а исполнители главных ролей даже не узнали ленту.

На создание "Любовное настроение" повлияли японская история.

По сюжету, двое незнакомцев часто встречаются на лестнице не обмениваясь ни словом. Это можно увидеть и в фильме "Любовное настроение".



Кадр из фильма "Любовное настроение" / Фото High On Films

Атмосферность в каждом кадре.

Одежда в фильме имела особое значение. Специально для главной героини создали 46 платьев с традиционными китайскими орнаментами и кроем, однако не все их можно увидеть в "Любовном настроении".



Фильм "Любовное настроение" / Фото IMDb

Почему ретроспективы будут интересны зрителям

Ретроспективы в кинотеатрах привлекают все большее внимание настоящих ценителей кино. И это неудивительно, ведь любимые фильмы воспринимаются по-другому, когда транслируются на большом экране. В этом убежден и кинопродюсер и гендиректор "Артхаус Трафик" Денис Иванов.

"Обычно режиссеры не снимают кино для просмотра его на лэптопе или смартфоне. Посмотреть его так, как задумывал автор, можно только на большом экране. Но в основном это актуально только в течение нескольких недель после выхода ленты. Молодая же аудитория вообще не могла попасть на множество культовых картин, потому что их релиз был давно. Ретроспективные показы – редкая возможность посмотреть шедевры на большом экране", – рассказал Денис Иванов.

Кинодистрибьютер анонсировал, что даже те, кто уже видел "Любовное настроение", будут в восторге, ведь специально к релизу заново змиксувалы звук. Внесли правки и в изображение. Изначально фильм демонстрировался с соотношением сторон 1,66: 1, однако впоследствии он был превращен в 1,85: 1. Обновленной версии возвращено исходное соотношение.

Что касается "Любовное настроение", который мы выпускаем – это не просто возвращение старого фильма. Была сделана реставрация: улучшено картинку и звук. Это качественное улучшение его с технической точки зрения,

– отметил он.