Фильм "Необратимость" режиссера Гаспара Ноэ является одним из самых жутких и неудобных в истории кино. В феврале 2021 вышла полная инверсия этого фильма.

В сентябре 2020 года на кинофестивале в Венеции показали перемонтированную версию фильма "Необратимость". В новой ленте события развиваются в хронологическом порядке.

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Как заметил сам режиссер ленты Гаспар Ноэ, фильм 2002 года был головоломкой. Теперь это понятный диптих, который уместился на обеих сторонах виниловой пластинки. На стороне B – современный ремикс с более выразительными и понятными голосами, а на стороне А – оригинальная, концептуальная версия ленты.

Оригинальная "Необратимость" рассказывала историю в обратном порядке и запутывала зрителей. Новый монтаж делает события понятными, но от того еще более жуткими. В этой версии не было вырезано ни одно событие и сохранились все диалоги. Поэтому она и получила название "Необратимость. Полная инверсия",

– сказал Ноэ.

"Необратимость. Полная инверсия" уже показывают в украинских кинотеатрах. Лента имеет отметку 18+.

Фильм "Необратимость. Полная инверсия": смотрите трейлер

Интересные факты о фильме "Необратимость"

Первые 30 минут фильма имеют фоновый шум с частотой 28 Гц (низкая частота, которой почти не слышно). Это подобно к шуму, вызванного землетрясением. У людей он провоцирует тошноту и головокружение . Это было причиной того, что люди выходили из кинотеатров во время первой части фильма. Режиссер намеренно хотел получить эту реакцию.

Гаспар Ноэ хотел снять фильм с реальной парой, поэтому тогда еще женаты Венсан Кассель и Моника Беллуччи идеально подходили под все требования. Но когда трио начало работать над идеями для фильма, он стал приобретать гораздо более мрачного оттенка.

Вся история оригинальной ленты рассказывается в обратном порядке. Хотя сам фильм снят в хронологическом, за исключением финальной сцены. Перед съемками у режиссера был лишь черновик с 3 страниц, поэтому все диалоги в фильме сымпровизированы .

Режиссер Гаспар Ноэ признался, что употреблял кокаин во время съемок сцен в Rectum, потому что "уставал от работы с камерой".

Моника Беллуччи и Джо Престиа за 2 ночи сняли 6 дублей сцены изнасилования. Единственным ограничением для актеров, кроме начала и конца, было то, чтобы сцена не продолжалась более 20 минут. Беллуччи утверждала, что первый дубль дался ей проще, поскольку в следующих дублях она была проинформирована о том, что должно произойти и ей трудно было это допустить. Также она признавалась, что для нее невозможно смотреть эту сцену полностью, поэтому она никогда ее не видела целиком.

В сценах с убийством и изнасилованием использованы цифровые технологии – кровь и другие последствия этих сцен добавили с помощью компьютера.

"Rectum" является настоящим гей-клубом в Париже. Он называется Club Banque (Клубный банк) и размещен в подвалах бывшего банка. Съемочная группа сменила название, переделала интерьер и добавила красную подсветку. Клуб настолько сбивал с толку, что у многих членов команды возникла клаустрофобия.

На дверях ванной комнаты Маркуса висит постер с обложки комикса Captain Marvel #1.



Кадр из фильма "Необратимость" / Фото Retro HD

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