Поклонники сериала "Люцифер" в ожидании продолжения 5 сезона. Сейчас представители Netflix объявили, что 9 эпизод представят 28 мая 2021 года.

Ранее кинопроизводители анонсировали, что 5 сезон "Люцифера" будет предпоследним и будет состоять из 16 эпизодов. Первые 8 серий представили на стриминговий платформе Netflix в августе 2020 года, другие же появятся в сети с 28 мая 2021 года.

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Известно, что такая разница в датах релиза была вызвана пандемией коронавируса: авторы "Люцифера" не успели до конца снять сезон, когда объявили о локдауне и закрытии съемочных площадок. Сейчас все эпизоды 5 сезона отсняли, поэтому их премьера должна была бы состояться по плану.

Мы знаем, что вы хотите увидеть больше серий. Вторая часть 5 сезона представят на Netflix 28 мая,

– говорилось в официальном заявлении.

"Люцифер 5" вторая часть: сюжет и актеры

В 5 сезоне зрители могли увидеть брата-близнеца Люцифера Майкла, который вместо него вернулся на Землю. Сейчас всех деталей продолжение проекту не рассекречивают, однако известно, что главный герой продолжит строить отношения со следователем Хлоей Декер. Но чувства – это большие испытания, чем заинтриговали авторы "Люцифера".

Главные роли в сериале получили:

Том Эллис

Лорен Джерман

Дэвид Вудсайт

Инбар Лави

Лесли-Энн Брандт

Кевин Алехандро

Рэйчел Харрис

Триша Хелфер

Эйми Гарсиа