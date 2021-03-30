"Люцифер" 5 сезон: Netflix назвал дату выхода 9 серии
Поклонники сериала "Люцифер" в ожидании продолжения 5 сезона. Сейчас представители Netflix объявили, что 9 эпизод представят 28 мая 2021 года.
Источник:инстаграм сериалп "Люцифер"
Ранее кинопроизводители анонсировали, что 5 сезон "Люцифера" будет предпоследним и будет состоять из 16 эпизодов. Первые 8 серий представили на стриминговий платформе Netflix в августе 2020 года, другие же появятся в сети с 28 мая 2021 года.
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Известно, что такая разница в датах релиза была вызвана пандемией коронавируса: авторы "Люцифера" не успели до конца снять сезон, когда объявили о локдауне и закрытии съемочных площадок. Сейчас все эпизоды 5 сезона отсняли, поэтому их премьера должна была бы состояться по плану.
Мы знаем, что вы хотите увидеть больше серий. Вторая часть 5 сезона представят на Netflix 28 мая,
– говорилось в официальном заявлении.
"Люцифер 5" вторая часть: сюжет и актеры
В 5 сезоне зрители могли увидеть брата-близнеца Люцифера Майкла, который вместо него вернулся на Землю. Сейчас всех деталей продолжение проекту не рассекречивают, однако известно, что главный герой продолжит строить отношения со следователем Хлоей Декер. Но чувства – это большие испытания, чем заинтриговали авторы "Люцифера".
Главные роли в сериале получили:
- Том Эллис
- Лорен Джерман
- Дэвид Вудсайт
- Инбар Лави
- Лесли-Энн Брандт
- Кевин Алехандро
- Рэйчел Харрис
- Триша Хелфер
- Эйми Гарсиа
"Люцифер" 5 сезон: смотрите трейлер
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