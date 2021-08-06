Что фанаты могут ожидать увидеть в шестом сезоне "Люцифера"? После долгого ожидания главного завершения 5-го сезона сериала драма Netflix закончилась на грандиозной ноте. В шестом сезоне в сериале есть несколько основных сюжетных линий. Что мы знаем о финале "Люцифера" на Netflix – читайте на Kino 24.
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Актеры и роли 6 сезона"Люцифера"
На постере показали главных персонажей:
- Люцифер Морнингстар (Том Эллис);
- детектив Хлоя Деккер (Лорен Джерман);
- детектив Дэн Эспиноса (Кевин Алехандро);
- Аменадиэль (Д. Б. Вудсайд);
- Мейзикин (Лесли-Энн Брандт);
- Элла Лопес (Айми Гарсиа);
- доктор Линда Мартин (Рэйчел Харрис).
Ранее, 25 июля, опубликовали видеоанонс шестого сезона. В ролике фанатам предложили оглянуться на разные моменты предыдущих сезонов шоу. В конце Тома Эллиса на его любимом кабриолете останавливает полисмен и его персонаж Люцифер спокойно отвечает: "Извините, это мой последний день в Лос-Анджелесе". В твиттере Netflix Geeked комментирует этот тизер: "Даже плохие ситуации должны заканчиваться".
"Люцифер" 6 сезон 2021: смотрите тизер-трейлер
Продолжение на шестой сезон сериал получил в 2020 году. Изначально TVLine сообщил, что стриминговый сервис проводит переговоры с Warner Bros. о продолжении проекта, не смотря на то, что ранее пятый сезон, по словам создателей, был последним.
Сюжет "Люцифера"
Люцифер в конце концов принес высшую жертву, чтобы воскресить свою любовь, детектива Хлою Декер (Лорен Джерман) после того, как ее убил его брат Майкл (Эллис). В то же время Хлоя находится на небесах, ее смерть была слишком тяжелой для Люцифера, поэтому он отдал свою жизнь, чтобы воскресить ее. После этого он становится Богом.
Люцифер Морнингстар и детектив Хлоя Деккер / Фото Screen Rant
Дата выхода серий – 10 сентября 2021 года
- 1 серия – "Здесь никогда и ничего не меняется" (Nothing Ever Changes Around Here);
- 2 серия – "Ведра с багажом" (Buckets of Baggage);
- 3 серия – "Эге-ге-гей, чтоб меня!" (Yabba Dabba Do Me!);
- 4 серия – "Пришить хвост злодею" (Pin the Tail on the Baddie);
- 5 серия – "Убийство Люцифера Морнингстара" (The Murder of Lucifer Morningstar);
- 6 серия – "Намного грязнее" (a Lot Dirtier Than That);
- 7 серия – "Мой лучший друг" (My Best Friend);
- 8 серия – "Спасти Дьявола, спасти мир" (Save the Devil, Save the World);
- 9 серия – "Прощай, Люцифер!" (Goodbye, Lucifer);
- 10 серия – "Партнеры доконца" (Partners ‘Til the End).