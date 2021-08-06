Netflix показал огненный постер сериала "Люцифер": что известно про 6 сезон

Как известно, шестой сезон сериала "Люцифер" станет последним. Премьера запланирована на 10 сентября 2021 года. Сезон будет состоять из 10 эпизодов. Чтобы подогреть интерес зрителей, Netflix в своем твитере опубликовал постер огненный. Что на нем изображено, а также о сюжете и актерах сериала – читайте далее.

Что фанаты могут ожидать увидеть в шестом сезоне "Люцифера"? После долгого ожидания главного завершения 5-го сезона сериала драма Netflix закончилась на грандиозной ноте. В шестом сезоне в сериале есть несколько основных сюжетных линий. Что мы знаем о финале "Люцифера" на Netflix – читайте на Kino 24.

Читайте также Фильм с Ван Дамом, который сняли в Киеве, вошел в десятку самых популярных фильмов на Netflix

Актеры и роли 6 сезона"Люцифера"

На постере показали главных персонажей:

Люцифер Морнингстар (Том Эллис);

детектив Хлоя Деккер (Лорен Джерман);

детектив Дэн Эспиноса (Кевин Алехандро);

Аменадиэль (Д. Б. Вудсайд);

Мейзикин (Лесли-Энн Брандт);

Элла Лопес (Айми Гарсиа);

доктор Линда Мартин (Рэйчел Харрис).

Ранее, 25 июля, опубликовали видеоанонс шестого сезона. В ролике фанатам предложили оглянуться на разные моменты предыдущих сезонов шоу. В конце Тома Эллиса на его любимом кабриолете останавливает полисмен и его персонаж Люцифер спокойно отвечает: "Извините, это мой последний день в Лос-Анджелесе". В твиттере Netflix Geeked комментирует этот тизер: "Даже плохие ситуации должны заканчиваться".

"Люцифер" 6 сезон 2021: смотрите тизер-трейлер

Продолжение на шестой сезон сериал получил в 2020 году. Изначально TVLine сообщил, что стриминговый сервис проводит переговоры с Warner Bros. о продолжении проекта, не смотря на то, что ранее пятый сезон, по словам создателей, был последним.

Сюжет "Люцифера"

Люцифер в конце концов принес высшую жертву, чтобы воскресить свою любовь, детектива Хлою Декер (Лорен Джерман) после того, как ее убил его брат Майкл (Эллис). В то же время Хлоя находится на небесах, ее смерть была слишком тяжелой для Люцифера, поэтому он отдал свою жизнь, чтобы воскресить ее. После этого он становится Богом.

Люцифер Морнингстар и детектив Хлоя Деккер / Фото Screen Rant

Дата выхода серий – 10 сентября 2021 года