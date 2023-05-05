"Люксембург, Люксембург" занял 10-ю позицию в списке, сдвинув романтическую кинокомедию "Секс и ничего личного". По словам продюсера Яценко, "это выглядит вполне естественно, ведь Luxembourg, Luxembourg – это и есть чистый секс и очень личное кино". Первое место занимает анимационный фильм "Мавка. Лесная песня".

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"Люксембург, Люксембург" занял 10-ю позицию в списке самых кассовых украинских лент

Комедия Антонио Лукича рассказывает о двух братьях, отправившихся в путешествие в Люксембург, чтобы найти своего отца. Главные роли исполнили участники группы рэп-группы "Курган и Agregat" – братья Рамил и Амил Насировы.

Интересно то, что впервые арт-гаузная драмеди с мировой премьерой – в официальной программе Венецианского кинофестиваля – ворвалась в национальный топ-10 коммерческих фильмов с большим бокс-офисом. И я поздравляю с этим успехом всю индустрию, ведь это значит, что качественное арт-гаузное кино может заинтересовать украинских зрителей, даже без тв-рекламы и наружки. Благодарю каждого зрителя! Благодарю вас за доверие и благодарю за надежду! А фильм – все еще в кинотеатрах, успейте посмотреть его на больших экранах те, кто еще не видел это классное украинское кино!

– отметил Владимир Яценко.

"Люксембург, Люксембург": смотрите трейлер

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