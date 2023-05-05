"Люксембург, Люксембург" зайняв 10 позицію у списку, посунувши романтичну кінокомедію "Секс і нічого особистого". За словами продюсера Яценка, "це виглядає цілком природно, адже Luxembourg, Luxembourg – це і є чистий секс та дуже особисте кіно".

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"Люксембург, Люксембург" зайняв 10 позицію у списку найкасовіших українських стрічок

Комедія Антоніо Лукіча розповідає про двох братів, які вирушили в подорож до Люксембургу, щоб знайти свого батька. Головні ролі виконали учасники гурту реп-гурту "Курган і Agregat" – брати Раміл та Аміл Насірови.

Цікавим є те, що вперше арт-гаузна драмеді зі світовою прем’єрою – в офіційній програмі Венеційського кінофестивалю – ввірвалась в національний топ-10 комерційних фільмів з великим бокс-офісом. І я вітаю із цим успіхом всю індустрію, адже це значить, що якісне арт-гаузне кіно також може зацікавити українських глядачів, навіть без тв-реклами і наружки. Тож, дякую кожному глядачу! Дякую вам за довіру і дякую за надію! А фільм – все ще в кінотеатрах, встигніть подивитися його на великих екранах ті, хто ще не бачив це класне українське кіно!,

– зазначив Володимир Яценко.

"Люксембург, Люксембург": дивіться трейлер

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