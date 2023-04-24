Французский сериал "Люпен" завоевал популярность благодаря забавным ситуациям и остроинтересному сюжету, который превратил его в один из самых успешных сериалов в истории Netflix. Когда выйдет третий сезон и чем поразит – узнайте дальше.

Новая порция приключений афериста-джентльмена Ассана Диопа скоро станет доступна поклонникам криминального киномира. Главную роль в сериале продолжит играть Омар Си.

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"Люпен" 3 сезон: все, что стоит знать о самом ожидаемом сериале Netflix

Ассан Диоп, известный как Люпен, – гениальный вор, который благодаря своим способностям и таланту совершает сложные кражи, способно обходит любые охранные системы и полицию. В сериале смешанные элементы комедии, боевика, драмы и романтики, что делает его интересным для разных аудиторий. К тому же, проект получил много положительных отзывов за актерскую игру, сценарий, съемки и визуальные эффекты.

Дата выхода и сюжет

Премьера сериала "Люпен" прошла 8 января 2021 года. С тех пор лента стремительно покоряет весь мир и стала одним из самых популярных и ожидаемых проектов Netflix.

За эти два года поклонники неоднократно задавали вопрос: когда же Ассан вернется на экран? Теперь, похоже, зрители наконец-то узнают больше о разборках главного героя с беспринципным магнатом Хьюбертом Пеллегрини (Эрве Пьер), ответственным за смерть отца Ассана Бабакара.

Так что в новых сериях, которые мы увидим уже 5 октября 2023 года, зрителей ждет настоящая ожесточенная война. Да достаточно ли будет у Ассана Диопа уловок в стиле легендарного Люпена?

Угадай, кто вернулся в город света,

– заинтриговали авторы сериала.

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Напомним, первый сезон показал тяжелые подростковые годы Ассана, оставшийся сиротой, когда его отец умер в тюрьме после того, как Пелледжини подставил его за преступление, которое он не совершал. По сюжету афрофранцуз Ассане Диоп устраивается в Лувр уборщиком. Его жизнь кажется неприметной, однако оказывается, что он – неуловимый и гениальный вор, который может утащить драгоценности прямо на глазах у полицейских. Научил всему юноше знаменитый литературный герой Люпен.

"Люпен": смотрите трейлер первого сезона

Равномерно раскрывается необыкновенная история жизни и любви главенствующего героя. В конце 2 сезона также кажется, что Ассану удалось в своей миссии публично разоблачить преступления Хьюберта, посадив бизнесмена под стражу. Однако неясно, надолго ли злодей останется за решеткой, учитывая все его коррумпированные связи.

"Люпен": смотрите трейлер второго сезона

Во время просмотра каждой серии зрители все равно болеют за вора, понимая, что тот нарушает все законы. Вероятно, в этом есть заслуга харизматичного актера Омара Си, непревзойденно сыгравшего этого персонажа.

"Люпен": смотрите тизер 3 сезона