Нова порція пригод афериста-джентльмена Ассана Діопа скоро стане доступною для шанувальників кримінального кіносвіту. Головну роль у серіалі продовжить грати Омар Сі.

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"Люпен" 3 сезон: все, що варто знати про найочікуваніший серіал Netflix

Ассан Діоп, відомий як Люпен, – геніальний злодій, який завдяки своїм здібностям і таланту, виконує складні крадіжки, здібно обходить будь-які охоронні системи та поліцію. У серіалі змішані елементи комедії, бойовика, драми та романтики, що робить його цікавим для різних аудиторій. До того ж проєкт отримав багато позитивних відгуків за акторську гру, сценарій, зйомки та візуальні ефекти.

Дата виходу і сюжет

Прем’єра серіалу "Люпен" відбулась 8 січня 2021 року. З того часу стрічка стрімко підкорює весь світ і стала однією з найпопулярніших і найочікуваніших проєктів Netflix.

За ці два роки шанувальники неодноразово ставили запитання: коли ж Ассан повернеться на екран? Тепер, схоже, глядачі нарешті дізнаються більше про розбірки головного героя з безпринципним магнатом Х’юбертом Пеллегріні (Ерве П’єр), відповідальним за смерть отця Ассана Бабакара.

Тож у нових серіях, які ми побачимо вже 5 жовтня 2023 року, на глядачів чекає справжня запекла війна. Та чи достатньо буде в Ассана Діопа хитрощів у стилі легендарного Люпена?

Вгадай, хто повернувся в місто світла,

– заінтригували автори серіалу.

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Нагадаємо, перший сезон показав важкі підліткові роки Ассана, що залишився сиротою, коли його батько помер у в’язниці після того, як Пелледжіні підставив його за злочин, якого він не чинив. За сюжетом, афрофранцуз Ассане Діоп влаштовується в Лувр прибиральником. Його життя здається непримітним, однак виявляється, що він – невловний та геніальний злодій, який може поцупити коштовності просто на очах у полісменів. Навчив усього хлопця знаменитий літературний герой Люпен.

"Люпен": дивіться трейлер першого сезону

Поступово розкривається незвична історія життя та кохання головного героя. Наприкінці 2 сезону також здається, що Ассану вдалося у своїй місії публічно викрити злочини Х’юберта, посадивши бізнесмена під варту. Однак неясно, чи надовго лиходій залишиться за ґратами, враховуючи всі його корумповані зв’язки.

"Люпен": дивіться трейлер другого сезону

Під час перегляду кожної серії глядачі однаково вболівають за злодія, розуміючи, що той порушує всі закони. Ймовірно, в цьому є заслуга харизматичного актора Омара Сі, який неперевершено зіграв цього персонажа.

"Люпен": дивіться тизер 3 сезону