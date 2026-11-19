36-летняя Люси Гейл решила поделиться со своими подписчиками не очередными кадрами со съемок или подробностями личной жизни, а искусством. В своем инстаграме голливудская звезда продемонстрировала работы украинской художницы, привлекая внимание к ее творчеству.

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Для украинских художников такое внимание – прекрасная возможность заявить о себе далеко за пределами страны. Ведь за жизнью Гейл в инстаграме следят миллионы людей со всего мира.

Что известно о Люси Гейл

Наибольшую популярность американской актрисе принесла роль Арии Монтгомери в сериале "Милые обманщицы", который выходил с 2010 по 2017 год. Именно после этого проекта Гейл стала одной из самых узнаваемых звезд молодежного телевидения.

Впоследствии актриса снималась в фильмах "Правда или действие", "Остров фантазий", "Мой любимый враг" и других проектах.

Помимо кинокарьеры, Люси активно ведет социальные сети, где делится моментами повседневной жизни, путешествиями, модными образами и своими увлечениями.

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Кстати, искусство и дизайн занимают особое место в жизни актрисы. В 2026 году она показала свой обновленный дом в Лос-Анджелесе, над интерьером которого работала вместе с дизайнерами. Особое внимание звезда уделила декору, предметам искусства и деталям, которые делают жилище уютным.

Поэтому появление картин украинской художницы в инстаграме актрисы вполне вписывается в ее увлечение искусством.



К слову, стало известно, что Мартин Скорсезе отреставрировал украинский фильм "Тени забытых предков".