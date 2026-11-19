36-річна Люсі Гейл вирішила поділитися з підписниками не черговими кадрами зі зйомок чи подробицями особистого життя, а мистецтвом. У своєму Instagram голлівудська зірка продемонструвала роботи української мисткині, привернувши увагу до її творчості.

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Для українських художників така увага – чудова можливість заявити про себе далеко за межами країни. Адже за життям Гейл в Instagram стежать мільйони людей з усього світу.

Що відомо про Люсі Гейл

Найбільшу популярність американській акторці принесла роль Арії Монтгомері в серіалі "Милі ошуканки", який виходив із 2010 до 2017 року. Саме після цього проєкту Гейл стала однією з найвпізнаваніших зірок молодіжного телебачення.

Згодом акторка знімалася у фільмах "Правда або дія", "Острів фантазій", "Ненависна гра" та інших проєктах.

Окрім кінокар'єри, Люсі активно веде соціальні мережі, де ділиться моментами повсякденного життя, подорожами, модними образами та власними захопленнями.

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До слова, мистецтво та дизайн посідають особливе місце в житті акторки. У 2026 році вона показала свій оновлений будинок у Лос-Анджелесі, над інтер'єром якого працювала разом із дизайнерами. Особливу увагу зірка приділила декору, предметам мистецтва та деталям, які роблять помешкання затишним.

Тож поява картин української художниці в Instagram акторки цілком вписується в її захоплення мистецтвом.



До речі, стало відомо, що Мартін Скорсезе реставрував український фільм "Тіні забутих предків".