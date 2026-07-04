В последние годы она не слишком активна на съемочной площадке, ведь пробует себя в роли режиссера и в озвучивании, сообщает 24 Канал. Интересно, что приобретенный на съемках опыт может оказаться очень ценным, ведь на днях стало известно, что американская актриса Эми Адамс оказала помощь мужчине, получившему ножевое ранение в шею, благодаря навыкам, приобретенным на съемках сериала "Доктор Вегас".

Где сейчас Люси Лоулес?

С момента завершения сериала "Ксена – принцесса-воин" актриса в основном получала эпизодические роли в кино: "Совершенно секретно", "Человек-паук", "Евротур", "Бугимен", однако громкое возвращение произошло, когда кинозвезда начала сниматься в сериалах: "Спартак", "Салем", "Эш против зловещих мертвецов" и других.

Люси также нашла себя в озвучивании фильмов и режиссуре. Ее первый фильм называется Never Look Away.

Когда она взяла перерыв в кинокарьере, то активно присоединилась к различным общественным инициативам. Например, в 2012 году она участвовала в резонансной акции протеста против планов компании "Shell" начать добычу нефти в Арктике. Лоулес даже забралась на буровую вышку судна и провела там три суток, чтобы привлечь больше внимания людей к этой проблеме.

Впоследствии активистов задержали, назначив им по 120 часов общественных работ с обязательством компенсировать часть убытков.

Люси Лоулес приняла участие в акции протеста: смотрите видео онлайн

Сегодня она продолжает свою экологическую инициативу. А что касается карьеры, то уже долгое время снимается в сериале "My Life Is Murder", а в прошлом году вошла в актерский состав проекта "Pike River".

Как сейчас выглядит актриса Люси Лоулес / Фото из инстаграма кинозвезды

"Ксена" проживает в Новой Зеландии вместе со своим любимым мужем – продюсером Робертом Тапертом.

Что актриса говорит о войне в Украине?

В 2022 году, когда Россия развязала полномасштабную войну против Украины, она в соцсети X написала пост, в котором поддержала протесты россиян против Путина, а также осудила политику Кремля в отношении мирного населения.

Однако Люси также назвала украинцев и россиян "кузенами". Похоже, актриса попала под влияние пропаганды "братских народов".

Люси Лоулес о войне в Украине / Скриншот из соцсети X

Также обратите внимание, что недавно на публике появились сестры Олсен, которые бросили успешную актерскую карьеру и выбрали собственный бизнес.