В останні роки вона не надто активна на знімальному майданчику, адже пробує себе у режисерській ролі та озвучуванні, передає 24 Канал. Цікаво, що здобутий досвід на зніманнях може стати дуже цінним, адже днями стало відомо про те, що американська акторка Емі Адамс надала допомогу чоловікові, який зазнав ножового поранення в шию, завдяки навичкам із серіалу "Доктор Вегас".

Де зараз Люсі Лоулес?

З моменту завершення серіалу "Ксена – принцеса-воїн" акторка переважно отримувала епізодичні ролі у кіно: "Цілком таємно", "Людина-павук", "Євротур", "Бугімен", однак гучне повернення сталось, коли кінозірка почала зніматись у серіалах: "Спартак", "Салем", "Еш проти зловісних мерців" та інші.

Люсі також знайшла себе в озвучуванні фільмів і режисурі. Її перший фільм має назву Never Look Away.

Коли вона взяла паузу у кіно, то активно долучилась до різних громадських ініціатив. До прикладу, у 2012 році була учасницею резонансної акції протесту проти планів компанії "Shell" розпочати видобуток нафти в Арктиці. Лоулес навіть вибралась на бурову вежу судна й провела там три доби, щоб привернути більшу увагу людей до цієї проблеми.

Згодом активістів затримали, призначивши їм по 120 годин громадських робіт із зобов'язанням компенсувати частину збитків.

Люсі Лоулес взяла участь в акції протесту: дивіться відео онлайн

Сьогодні вона продовжує свою екологічну ініціативу. А що стосується кар'єри, то тривалий час знімається у серіалі "My Life Is Murde", а у минулому році стала частиною акторського складу проєкту "Pike River".

Як зараз виглядає акторка Люсі Лоулес / Фото з інстаграму кінозірки

Проживає "Ксена" у Новій Зеландії разом із коханим чоловіком – продюсером Робертом Тапертом.

Що акторка каже про війну в Україні?

У 2022 році коли, коли Росія розв'язала повномасштабну війну проти України, вона у соцмережі X написала пост, де підтримала протести росіян проти Путіна, а також засудила політику Кремля проти мирного населення.

Однак Люсі також назвала українців і росіян "кузенами". Здається, акторка потрапила під вплив пропаганди "братських народів".

Люсі Лоулес про війну в Україні / Скриншот із соцмережі X

Також зверніть увагу, що нещодавно на публіці з'явились сестри Олсен, які покинули успішну акторську кар'єру й обрали власний бізнес.