Куда исчезла легендарная Ксена: как сейчас выглядит принцесса-воительница и чем занимается через 25 лет

В 90-х она расправлялась с врагами одним взмахом меча, носила кожаные доспехи и заставляла миллионы зрителей не отрываться от телевизоров. Зена была настоящей супергероиней еще до того, что это стало модным в Голливуде.

Как сообщает 24 Канал, сегодня новозеландской актрисе 58 лет. От бывшей воинственной брюнетки с длинными волосами остался разве что уверенный взгляд. Лоулесс предпочитает более светлые оттенки волос, естественный макияж и гораздо более сдержанные образы.

Где сейчас Ксена и чем занимается

После завершения сериала в 2001 году Лоулесс не исчезла с экранов. Она снялась в "Спартаке", "Звездном крейсере „Галактика“" и других проектах.

В 2026 году актриса вернулась в пятом сезоне детективного сериала "Моя жизнь – убийство" (My Life Is Murder), где играет бывшую следовательницу Алексу Кроу.

Более того, Люси занялась режиссурой. В 2024 году она представила документальный фильм Never Look Away, а в 2026-м стала одной из режиссеров детективного сериала Blue Murder Motel.

В личной жизни тоже все стабильно. Актриса живет в Новой Зеландии, замужем за продюсером Робертом Тапертом и имеет троих детей.

И хотя меч Зен она давно отложила в сторону, руководить процессом она не перестала. Просто теперь вместо врагов у нее актеры, сценарии и съемочная площадка.

Кстати, знаете ли вы, как выглядит сейчас " звезда сериала "Район Мелроуз" " и с кем она замужем уже 25 лет? Тогда смотрите.