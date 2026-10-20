Як повідомляє 24 Канала, сьогодні новозеландській акторці 58 років. Від колишньої войовничої брюнетки з довгим волоссям залишився хіба що впевнений погляд. Лоулесс віддає перевагу світлішим відтінкам волосся, природному макіяжу та значно стриманішим образам.

Де зараз Ксена і чим займається

Після завершення серіалу у 2001 році Лоулесс не зникла з екранів. Вона зіграла у "Спартаку", "Зоряному крейсері „Галактика“" та інших проєктах.

У 2026 році акторка повернулася в п'ятому сезоні детективного серіалу "Моє життя – вбивство" (My Life Is Murder), де грає колишню слідчу Алексу Кроу.

Ба більше, Люсі взялася за режисуру. У 2024 році представила документальний фільм Never Look Away, а у 2026-му стала однією з режисерок детективного серіалу Blue Murder Motel.

В особистому житті теж усе стабільно. Акторка живе в Новій Зеландії, одружена з продюсером Робертом Тапертом і має трьох дітей.

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І хоча меч Зена давно відклала, керувати процесом вона не припинила. Просто тепер замість ворогів у неї актори, сценарії та знімальний майданчик.

До речі, ви знаєте як виглядає зараз зірка серіалу "Район Мелроуз" і з ким вона одружена вже 25 років? Тоді дивіться.