Первая часть сериала "Локи" уже установила рекорды по просмотрам. По словам критиков, этот сериал на очень высоком уровне.
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"У каждого Локи свое время", – так звучит слоган нового трейлера. В ролике изображены как знакомые нам кадры из первых эпизодов, так и совершенно новые – например, появляется маленькая девочка в костюме Локи и некоторые другие персонажи.
"Локи": трейлер ко второй части сериала
График выхода серий сериала "Локи"
Сериал выходит на Disney + каждую неделю, каждую среду.
- 1 эпизод – 9 июня 2021 года;
- 2 эпизод – 16 июня 2021 года;
- 3 эпизод – 23 июня 2021 года;
- 4 эпизод – 30 июня 2021 года;
- 5 эпизод – 7 июля 2021 года;
- 6 эпизод - 14 июля 2021 года.
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Интересные факты о сериале "Локи"
- Работа над сериалом стартовала в начале 2020 года. Рабочее название проекта - "Речной круиз";
- Исполнитель главной роли Том Хиддлстон был в курсе того, что его персонажу "подарят" собственный проект еще до выхода на экраны "Мстителей: Война бесконечности". Озвучив дату премьеры, он также рассказал, что с нетерпением ждет погружения в совершенно новый сюжет и встреча с неожиданными противниками. По словам актера, выход минисериала состоится только благодаря фанатам Вселенной Marvel;
- Зрители и критики были разочарованы представленным в 2019 году логотипом проекта. Он показался каким-то бледным и невыразительным. Однако шоураннеры объяснили, что главной задачей дизайнеров была не привлекательность, а содержание: постер содержит намеки на сюжет сериала.
- На роль ведущего сценариста сериала был приглашен Майкл Уолдрон. Поклонникам американской мультипликации он известен как один из авторов культового "Рика и Морти".