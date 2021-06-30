Перша частина серіалу "Локі" вже встановила рекорди за переглядами. За словами критиків, цей серіал на дуже високому рівні.
До теми Трохи дивний і захопливий мінісеріал "Локі": перші відгуки та враження після прем'єри
"У кожного Локі свій час", – так звучить слоган нового трейлера. У ролику зображено як знайомі нам кадри з перших епізодів, так і абсолютно нові – наприклад, з’являється маленька дівчинка в костюмі Локі та деякі інші персонажі.
"Локі": трейлер до другої частини серіалу
Графік виходу серій серіалу "Локі"
Серіал виходить на Disney+ кожного тижня, щосереди.
- 1 епізод – 9 червня 2021 року;
- 2 епізод – 16 червня 2021 року;
- 3 епізод – 23 червня 2021 року;
- 4 епізод – 30 червня 2021 року;
- 5 епізод – 7 липня 2021 року;
- 6 епізод – 14 липня 2021 року.
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Цікаві факти про серіал "Локі"
- Робота над серіалом стартувала на початку 2020 року. Робоча назва проєкту – "Річковий круїз";
- Виконавець головної ролі Том Хіддлстон був в курсі того, що його персонажу "подарують" власний проєкт ще до виходу на екрани "Месників: Війна нескінченності". Озвучивши дату прем'єри, він також розповів, що з нетерпінням чекає занурення в абсолютно новий сюжет і зустріч з несподіваними противниками. За словами актора, вихід мінісеріалу відбудеться тільки завдяки фанатам Всесвіту Marvel;
- Глядачі й критики були розчаровані представленим у 2019 році логотипом проєкту. Він здався якимось блідим і невиразним. Однак шоураннери пояснили, що головним завданням дизайнерів була не привабливість, а зміст: постер містить натяки на сюжет серіалу.
- На роль ведучого сценариста серіалу був запрошений Майкл Уолдрон. Шанувальникам американської мультиплікації він відомий як один з авторів культового "Ріка і Морті".