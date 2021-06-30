Marvel удивила трейлером ко второй части сериала "Локи"

На платформе Disney+ 9, 16 и 23 июня вышли первые три эпизода американского минисериала "Локи". Сегодня, 30 июня, презентуют 4 эпизод "Локи", а 7 и 14 июля мы увидим 5 и 6 серии. Студия Marvel не останавливается интриговать зрителей, поэтому выпустила удивительный трейлер ко второй части сериала – последних трех эпизодов.

Первая часть сериала "Локи" уже установила рекорды по просмотрам. По словам критиков, этот сериал на очень высоком уровне.

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"У каждого Локи свое время", – так звучит слоган нового трейлера. В ролике изображены как знакомые нам кадры из первых эпизодов, так и совершенно новые – например, появляется маленькая девочка в костюме Локи и некоторые другие персонажи.

"Локи": трейлер ко второй части сериала

График выхода серий сериала "Локи"

Сериал выходит на Disney + каждую неделю, каждую среду.

1 эпизод – 9 июня 2021 года;

2 эпизод – 16 июня 2021 года;

3 эпизод – 23 июня 2021 года;

4 эпизод – 30 июня 2021 года;

5 эпизод – 7 июля 2021 года;

6 эпизод - 14 июля 2021 года.

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Интересные факты о сериале "Локи"