Сюрприз от Marvel: "Локи" официально продлили на второй сезон

Сообщение о грядущем возвращении персонажа во втором сезоне можно увидеть в финальных титрах последней шестой серии первого сезона сериала "Локи". Вот таким образом Marvel решила порадовать поклонников фантастического сериала.

Каким будет сюжет второго сезона и вернется к роли Локи Том Хиддлстон пока не известно.

​К теме Немного странный и увлекательный мини-сериал "Локи": первые отзывы и впечатления после премьеры

Премьера первого сезона "Локи" состоялась 9 июня 2021 года. Сериал вышел на первое место по зрительским интересам через семь дней после старта первого эпизода. Поэтому и неудивительно, что нам приходится ждать второго сезона!

Популярность "Локи"

Согласно данным Parrot Analytics, популярность "Локи" в 89.9 раза превышает популярность любого другого среднестатистического сериала. По сравнению с "Игрой престолов", например, который активно продвигался HBO весной и в начале лета, "Локи" впереди на 29%.

По их словам кинокритиков, этот сериал киновселенной Marvel – на очень высоком уровне. На Rotten Tomatoes лента получила 92%.



Показатели стремительного роста популярности "Локи" / Фото Parrot Analytics

График выхода серий

Сериал выходил на Disney+ каждую неделю, каждую среду.

1 Эпизод – 9 июня 2021 года;

2 эпизод – 16 июня 2021 года;

3 эпизод – 23 июня 2021 года;

4 эпизод – 30 июня 2021 года;

5 эпизод – 7 июля 2021 года;

6 эпизод – 14 июля 2021 года.

Интересно Создатели "Локи" поразили новым постером с Леди Локи: имя персонажа подтверждено

Интересные факты о сериале "Локи"

Работа над сериалом стартовала в начале 2020 года. Рабочее название проекта – "речной круиз";

Исполнитель главной роли Том Хиддлстон был в курсе того, что его персонажу "подарят" собственный проект еще до выхода на экраны "Мстителей: Война бесконечности". Озвучив дату премьеры, он также рассказал, что с нетерпением ждет погружения в совершенно новый сюжет и встреча с неожиданными противниками. По словам актера, выход мини-сериала состоится только благодаря фанатам вселенной Marvel;

Зрители и критики были разочарованы представленным в 2019 году логотипом проекта. Он показался каким-то бледным и невыразительным. Однако шоураннеры объяснили, что главной задачей дизайнеров была не привлекательность, а содержание: постер содержит намеки на сюжет сериала.

На роль ведущего сценариста сериала был приглашен Майкл Уолдрон. Поклонникам американской мультипликации он известен как один из авторов культового "Рика и Морти";

Сильвия Лафейдоттир – женская версия Локи – это отсылка к волшебнице из Marvel Comics. Свои силы благодаря персонажу Локи.

История Локи за 30 секунд: смотреть видео онлайн

Главные роли в сериале "Локи" получили: