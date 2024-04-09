Получил ожоги во время ракетного обстрела: о 8-летнем Роме из Винницы будут снимать фильм

В Лондоне начинается работа над короткометражным фильмом под названием "Ромчик. Мечты не сжечь", который основывается на реальных событиях. Это рассказ о восьмилетнем Романе Олексиве, который чудом выжил в результате ракетной атаки на Винницу в июле 2022 года.

Короткометражный фильм "Ромчик" является работой магистратуры Университета Лондона. Идею и продюсерство этого фильма взял на себя Константин Бидненко.

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В Лондоне снимут фильм об украинском мальчике и его мечтах

Фильм будет о 8-летнем мальчике Романе, который получил 80% ожогов во время ракетного удара по Виннице 14 июля. Отец мальчика, Ярослав, признал, что для тех, кто пережил эту трагедию, эта лента является чрезвычайно важной работой. Они хотят, чтобы о преступлениях оккупантов узнал весь мир.

Кроме того, он верит, что благодаря этому фильму они смогут вдохновить и мотивировать многих людей продолжать борьбу.

В мире, который страдает от конфликтов, этот короткометражный фильм является свидетельством несокрушимости человеческого духа. Это не только история одного мальчика, это и о миллионах детей. Мечты нельзя сжечь. Эта пронзительная драма вдохновлена реальными событиями Ромы, 8-летнего украинского мальчика. Дом, лицо и детство Ромы были обожжены войной, но его желание стать бальным танцовщиком никогда не исчезало",

– написали на странице Romchyk.thefilm.

Роман Олексив пострадал от ракетного удара: что известно