Если вы хотя бы раз смотрели "Ловушку для родителей", то наверняка помните и двух совершенно разных Линдси Лохан, и лагерные проделки, и Мередит Блейк, которой зрители вряд ли желали счастливой свадьбы. 24 Канал предлагает вспомнить, почему мы полюбили эту историю и какие интересные моменты остались за кадром.

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О чем фильм "Ловушка для родителей"

Энни Джеймс и Холли Паркер – две девочки, которые живут в разных странах и даже не подозревают о существовании друг друга. Энни воспитывает мама в Лондоне, а Холли живет с папой в солнечной Калифорнии. У них разные характеры, привычки и даже манера говорить. Одна выросла настоящей английской леди, другая – типичной американской девочкой, обожающей приключения.

Их пути пересекаются в летнем лагере. Сначала знакомство не сулит ничего хорошего: девочки постоянно ссорятся и устраивают друг другу капости. Но после очередного наказания в изоляционной комнате они замечают нечто удивительное – обе родились в один день, имеют одинаковые привычки и, что самое важное, являются близнецами.

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Оказывается, их родители развелись вскоре после рождения дочерей, и каждый взял себе по одному ребенку. Поэтому Энни и Холли придумывают план: поменяться местами, познакомиться с родителями, которых раньше не видели, и сделать все возможное, чтобы мама и папа снова были вместе.

Однако в Калифорнии их ждет неожиданное препятствие – новая избранница отца, Мередит Блейк. И здесь начинается настоящая операция по спасению семьи.

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Кадр из фильма "Ловушка для родителей" / IMDb

Почему "Ловушку для родителей" хочется пересмотреть

Линдси Лохан сыграла сразу двух героинь

Сегодня сложно представить этот фильм без Линдси Лохан, которая исполнила роли обеих близняшек. Причем это была одна из первых больших работ актрисы в кино, а на момент съемок ей было всего 11 лет.

Энни и Холли отличаются не только прическами и одеждой. У каждой свой характер, акцент, жесты и даже манера общаться с людьми. Чтобы убедительно воплотить оба образа, Линдси пришлось работать над британским произношением, изучать французский, осваивать фехтование, игру в покер и верховую езду.

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Поэтому во время просмотра особенно интересно наблюдать, как одна актриса буквально переключается между двумя совершенно разными девочками. А технологии съемки конца 1990-х позволили показать их в одном кадре так, что зрители поверили в существование настоящих близняшек.

Линдси Лохан в фильме "Ловушка для родителей" / IMDb

Мередит Блейк, которую невозможно забыть

Отдельная причина вернуться к фильму – Элейн Хендрикс в роли Мередит. Ее героиня планирует выйти замуж за Ника Паркера, но две дочери будущего мужа совсем не в восторге от такой перспективы.

И хотя Мередит старается казаться приветливой, девочки быстро понимают, что их новая потенциальная мачеха – совсем не тот человек, которого они хотят видеть рядом с папой. Ее изящество, любовь к роскоши и желание как можно скорее выйти замуж за богатого мужчину только добавляют комичности ситуации.

Лагерные проделки, которые хочется повторить

Помните, как Холли и Энни сначала не могли поделить даже комнату, а потом перешли к настоящей войне? Переставленные кровати, мед, взбитые сливки и другие проделки – эти сцены стали одними из самых забавных в фильме.

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Но именно в изоляционной комнате девочки наконец находят общий язык. Оказывается, они обе обожают печенье Oreo с арахисовой пастой. Иногда для большого семейного открытия действительно нужен всего лишь один общий лакомство.

Эти моменты возвращают в те времена, когда летние каникулы казались бесконечными, а самой большой проблемой было то, как провести вечер с друзьями и какую шалость придумать на следующий день.

Кадр из фильма "Ловушка для родителей" / IMDb

Интересные моменты со съемок "Ловушки для родителей"

За кадром этой истории тоже хватало приключений. Например, сцена, в которой Ник Паркер падает в бассейн отеля после неожиданной встречи с бывшей женой, оказалась настоящим испытанием для Денниса Квейда.

Актер повторял падение в воду в течение четырех дней. Более того, для съемок подготовили шесть одинаковых костюмов Armani, ведь после контакта с хлорированной водой ткань садилась. Команде приходилось постоянно сушить и приводить одежду в порядок, чтобы на следующее утро снова использовать ее на съемочной площадке.

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Еще одна интересная деталь: "Ловушка для родителей" 1998 года – это римейк одноименного фильма Disney, вышедшего в 1961 году. Актриса Джоанна Барнс, сыгравшая в новой версии Вики Блейк, в свое время исполняла роль Вики в первом фильме. То есть создатели оставили небольшую связь между двумя поколениями этой истории.

Кадр из фильма "Ловушка для родителей" / IMDb

"Ловушка для родителей": смотрите трейлер фильма онлайн

Смотреть трейлер фильма "Ловушка для родителей" (1998) онлайн:

Пожалуй, секрет популярности "Ловушки для родителей" в том, что этот фильм не пытается быть сложнее, чем он есть. Здесь можно смеяться над детскими проделками, переживать за героинь, восхищаться красивыми локациями и просто радоваться счастливому финалу. А еще это прекрасная возможность вспомнить Линдси Лохан в той роли, с которой для многих и началось знакомство с актрисой.

Если же вам нравятся фильмы 1990-х и 2000-х, которые возвращают в детство, вспомните и "Матильда" – история девочки с невероятными способностями, которая даже спустя 30 лет не утратила своей магии.