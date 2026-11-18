Якщо ви хоча б раз дивилися "Пастку для батьків", то напевно пам'ятаєте і дві абсолютно різні Ліндсі Лохан, і табірні витівки, і Мередіт Блейк, якій глядачі навряд чи бажали щасливого весілля. 24 Канал пропонує згадати, за що ми полюбили цю історію та які цікаві моменти залишилися за кадром.

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Про що фільм "Пастка для батьків"

Енні Джеймс і Голлі Паркер – дві дівчинки, які живуть у різних країнах і навіть не здогадуються про існування одна одної. Енні виховує мама в Лондоні, а Голлі мешкає з татом у сонячній Каліфорнії. Вони мають різні характери, звички й навіть манеру говорити. Одна виросла справжньою англійською леді, інша – типовою американською дівчинкою, яка обожнює пригоди.

Їхні шляхи перетинаються в літньому таборі. Спочатку знайомство не обіцяє нічого хорошого: дівчатка постійно сваряться та влаштовують одна одній капості. Але після чергового покарання в ізоляційній кімнаті вони помічають дещо дивовижне – обидві народилися в один день, мають однакові звички та, що найважливіше, є близнючками.

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Виявляється, їхні батьки розлучилися невдовзі після народження доньок і кожен забрав собі по одній дитині. Тож Енні та Голлі вигадують план: помінятися місцями, познайомитися з батьками, яких раніше не бачили, і зробити все можливе, щоб мама й тато знову були разом.

Однак у Каліфорнії на них чекає несподівана перешкода – нова обраниця батька, Мередіт Блейк. І тут починається справжня операція з порятунку родини.

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Кадр з фільму "Пастка для батьків" / IMDb

Чому "Пастку для батьків" хочеться передивитися

Ліндсі Лохан зіграла одразу двох героїнь

Сьогодні складно уявити цей фільм без Ліндсі Лохан, яка виконала ролі обох близнючок. Причому це була одна з перших великих робіт акторки в кіно, а на момент зйомок їй було лише 11 років.

Енні та Голлі не просто відрізняються зачісками й одягом. У кожної свій характер, акцент, жести та навіть спосіб поводитися з людьми. Щоб переконливо втілити обидва образи, Ліндсі довелося працювати над британською вимовою, вивчати французьку, опановувати фехтування, гру в покер і верхову їзду.

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Тому під час перегляду особливо цікаво спостерігати, як одна акторка буквально перемикається між двома абсолютно різними дівчатками. А технології зйомки кінця 1990-х дозволили показати їх в одному кадрі так, що глядачі повірили в існування справжніх близнючок.

Ліндсі Лохан у фільмі "Пастка для батьків" / IMDb

Мередіт Блейк, яку неможливо забути

Окрема причина повернутися до фільму – Елейн Гендрікс у ролі Мередіт. Її героїня планує одружитися з Ніком Паркером, але дві доньки майбутнього чоловіка зовсім не в захваті від такої перспективи.

І хоча Мередіт намагається здаватися привітною, дівчатка швидко розуміють, що їхня нова потенційна мачуха – зовсім не та людина, яку вони хочуть бачити поруч із татом. Її витонченість, любов до розкоші та бажання якнайшвидше вийти заміж за багатого чоловіка лише додають комічності ситуації.

Табірні витівки, які хочеться повторити

Пам'ятаєте, як Голлі та Енні спочатку не могли поділити навіть кімнату, а потім перейшли до справжньої війни? Переставлені ліжка, мед, збиті вершки та інші витівки – ці сцени стали одними з найкумедніших у фільмі.

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Але саме в ізоляційній кімнаті дівчатка нарешті знаходять спільну мову. Виявляється, вони обидві обожнюють печиво Oreo з арахісовою пастою. Іноді для великого сімейного відкриття справді потрібен лише один спільний смаколик.

Ці моменти повертають у часи, коли літні канікули здавалися нескінченними, а найбільшою проблемою було те, як провести вечір із друзями та яку витівку вигадати наступного дня.

Кадр з фільму "Пастка для батьків" / IMDb

Цікаві моменти зі зйомок "Пастки для батьків"

За кадром цієї історії теж вистачало пригод. Наприклад, сцена, у якій Нік Паркер падає в басейн готелю після несподіваної зустрічі з колишньою дружиною, виявилася справжнім випробуванням для Денніса Квейда.

Актор повторював падіння у воду протягом чотирьох днів. Ба більше, для зйомок підготували шість однакових костюмів Armani, адже після контакту з хлорованою водою тканина сідала. Команді доводилося постійно сушити та приводити одяг до ладу, щоб наступного ранку знову використовувати його на майданчику.

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Ще одна цікава деталь: "Пастка для батьків" 1998 року – це ремейк однойменного фільму Disney, який вийшов у 1961 році. Акторка Джоанна Барнс, яка в новій версії зіграла Вікі Блейк, свого часу виконувала роль Вікі у першому фільмі. Тобто творці залишили невеличкий зв'язок між двома поколіннями цієї історії.

Кадр з фільму "Пастка для батьків" / IMDb

"Пастка для батьків": дивіться трейлер фільму онлайн

Дивитись трейлер фільму "Пастка для батьків" (1998) онлайн:

Мабуть, секрет популярності "Пастки для батьків" у тому, що це кіно не намагається бути складнішим, ніж воно є. Тут можна сміятися з дитячих витівок, переживати за героїнь, захоплюватися красивими локаціями й просто радіти щасливому фіналу. А ще це чудова нагода згадати Ліндсі Лохан у ролі, з якої для багатьох і почалося знайомство з акторкою.

Якщо ж вам подобаються фільми 1990-х і 2000-х, які повертають у дитинство, згадайте й "Матильду" – історію дівчинки з неймовірними здібностями, яка навіть через 30 років не втратила своєї магії.