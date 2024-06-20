3 высокорейтинговых боевика, которые стали лучшими за последние 10 лет

Если вы хотите развлечься и отдохнуть от повседневных дел, боевики могут быть отличным вариантом, поскольку они предлагают напряженное кино с приключениями и рисками. В нашей новой подборке список именно таких лент.

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"Переводчик"

Боевик-триллер режиссера и сценариста Гая Ричи рассказывает о службе сержанта Джона Кинли в Афганистане, которая подходит к концу.

В один из последних дней своей службы он отправляется на задание вместе с проводником, по имени Ахмед. Их группа попадает под интенсивный обстрел, и только раненому Кинли вместе с Ахмедом удается выжить.

Начинается опасная погоня, во время которой Ахмед, рискуя своей жизнью, помогает Кинли добраться до границы и безопасной территории.

"Переводчик": смотрите онлайн трейлер фильма

"Топ Ган: Меверик"

Американский драматический боевик 2022 года, режиссера Джозефа Косински, является продолжением культового фильма 1986 года "Лучший стрелок". В ленте снова появляются Том Круз и Вэл Килмер в своих знаменитых ролях.

Это долгожданное возвращение легендарной ленты. Новые времена требуют новых героев и порождают новых врагов. Какие вызовы на этот раз предстанут перед бесстрашным пилотом Мевериком? Зрители с нетерпением ожидают узнать, как любимый персонаж справится с новыми угрозами и как изменится его жизнь в условиях современного мира.

"Топ Ган: Меверик": смотрите онлайн трейлер фильма

"Тенет"

Научно-фантастический боевик-триллер 2020 года, написан и срежиссирован Кристофером Ноланом. Он продюсировал фильм вместе с Эммой Томас. Лента является совместным производством Великобритании и США.

В главных ролях снялись Джон Дэвид Вашингтон, Роберт Паттинсон, Элизабет Дебики, Димпл Кападия, Майкл Кейн и Кеннет Брана.

Сюжет фильма рассказывает о секретном агенте, который овладевает умением управлять потоком времени. Его миссия заключается в том, чтобы предотвратить нападение, поступающего из будущего и угрожает уничтожить настоящее. Зрители окунутся в увлекательный мир шпионажа, где граница между временем и пространством становится размытой, а каждый момент имеет решающее значение.

"Тенет": смотрите онлайн трейлер фильма

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