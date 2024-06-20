Приготуйтесь спостерігати за крутими спецефектами, вибухами, пострілами та бойовими трюками. Обирайте стрічку у матеріалі Кіно 24 та насолоджуйтесь переглядом.

Радимо Допомагає нищити життя окупантів: де зараз і як живе зірка "Кріпосної" Анастасія Нестеренко

"Перекладач"

Бойовик-трилер режисера і сценариста Гая Річі розповідає про службу сержанта Джона Кінлі в Афганістані, яка добігає кінця.

В один з останніх днів своєї служби він вирушає на завдання разом із провідником, на ім’я Ахмед. Їхня група потрапляє під інтенсивний обстріл, і тільки пораненому Кінлі разом з Ахмедом вдається вижити.

Починається небезпечна гонитва, під час якої Ахмед, ризикуючи своїм життям, допомагає Кінлі дістатися до кордону і безпечної території.

"Перекладач": дивіться онлайн трейлер фільму

"Топ Ґан: Меверік"

Американський драматичний бойовик 2022 року, режисера Джозефа Косінскі, є продовженням культового фільму 1986 року "Найкращий стрілець". У стрічці знову з'являються Том Круз і Вел Кілмер у своїх знаменитих ролях.

Це довгоочікуване повернення легендарної стрічки. Нові часи вимагають нових героїв і породжують нових ворогів. Які виклики цього разу постануть перед безстрашним пілотом Меверіком? Глядачі з нетерпінням очікують дізнатися, як улюблений персонаж справиться з новими загрозами і як зміниться його життя в умовах сучасного світу.

"Топ Ґан: Меверік": дивіться онлайн трейлер фільму

"Тенет"

Науково-фантастичний бойовик-трилер 2020 року, написаний і зрежисований Крістофером Ноланом. Він продюсував фільм разом з Еммою Томас. Стрічка є спільним виробництвом Великої Британії та США.

У головних ролях знялися Джон Девід Вашингтон, Роберт Паттінсон, Елізабет Дебікі, Дімпл Кападія, Майкл Кейн та Кеннет Брана.

Сюжет фільму розповідає про секретного агента, який опановує вміння керувати потоком часу. Його місія полягає в тому, щоб запобігти нападу, що надходить з майбутнього і загрожує знищити сьогодення. Глядачі поринуть у захопливий світ шпигунства, де межа між часом і простором стає розмитою, а кожен момент має вирішальне значення.

"Тенет": дивіться онлайн трейлер фільму

Отримайте найкращі враження на емоції від перегляду стрічок. Читайте описи сюжетів та переглядайте трейлери, аби точно не помилитись із вибором.