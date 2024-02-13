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Лучшие детективные сериалы 2023 года

"Покерфейс"

Рейтинг IMDb: 7.8

Чарли Кейл обладает необычайной способностью чувствовать, обманывает ли человек в конкретный момент, или говорит правду. После загадочной смерти коллеги она берется за расследование и имеет подозрения относительно сына руководителя.

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"Мужчина из Флориды"

Рейтинг IMDb: 6.7

Криминальная драма рассказывает о бывшем полицейском Майке Валентайне, который, вынужден погасить старые долги, идет на работу частным детективом. Вернувшись в свою родную Флориду, он оказывается в среде опасной игры с известным криминальным авторитетом Моссом Янковым. По указанию босса, Майк ищет девушку, которая сбежала от Янкова. Главный герой становится участником неравной игры, наполненной хитрыми преступлениями, интригами и соблазнами, из которой ему предстоит выйти победителем.

"Мужчина из Флориды": смотрите онлайн трейлер сериала

"Черный снег"

Рейтинг IMDb: 7.2

В 1994 году произошла смерть семнадцатилетней Изабель Бейкер. Преступление поразило маленький городок Эшфорд и стало причиной волнения австралийской общины, которая жила на островах Южного моря, где проживала Изабель. Несмотря на попытки, дело так и оставалось нераскрытым, а убийцу так и не удалось определить. В 2019 году открытие капсулы времени раскрывает секрет, который приводит детектива Джеймса Кормака на след убийцы.

"Черный снег": смотрите онлайн трейлер сериала