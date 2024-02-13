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Найкращі детективні серіали 2023 року
"Покерфейс"
Рейтинг IMDb: 7.8
Чарлі Кейл має надзвичайну здібність відчувати, чи обманює людина в конкретний момент, чи каже правду. Після загадкової смерті колеги вона береться за розслідування та має підозри щодо сина керівника.
"Покерфейс": дивіться онлайн трейлер фільму
"Чоловік із Флориди"
Рейтинг IMDb: 6.7
Кримінальна драма розповідає про колишнього поліцейського Майка Валентайна, який, змушений погасити старі борги, йде на роботу приватним детективом. Повернувшись у свою рідну Флориду, він опиняється в середовищі небезпечної гри з відомим кримінальним авторитетом Моссом Янковим. За вказівкою боса, Майк шукає дівчину, яка втекла від Янкова. Головний герой стає учасником нерівної гри, наповненої хитрими злочинами, інтригами та спокусами, з якої йому належить вийти переможцем.
"Чоловік із Флориди": дивіться онлайн трейлер серіалу
"Чорний сніг"
Рейтинг IMDb: 7.2
У 1994 році сталася смерть сімнадцятирічної Ізабель Бейкер. Злочин вразив маленьке містечко Ешфорд і став причиною хвилювання австралійської громади, яка мешкала на островах Південного моря, де проживала Ізабель. Попри спроби, справа так і залишалася нерозкритою, а вбивцю так і не вдалося визначити. У 2019 році відкриття капсули часу розкриває секрет, який приводить детектива Джеймса Кормака на слід вбивці.
"Чорний сніг": дивіться онлайн трейлер серіалу