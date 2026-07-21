Поэтому 24 Канал собрал классные сериалы, которые, возможно, прошли мимо вашей ленты, но определенно заслуживают внимания.

"Под солончаком"

Если британцы берутся за детектив, ждите дождя, болот, молчаливых соседей и скелетов в шкафах. В данном случае – еще и в буквальном смысле.

Бывшая детектив Джеки Эллис возвращается к делу после того, как на болотах Уэльса находят тело ее бывшего ученика. Новое расследование неожиданно перекликается со старой личной трагедией – девять лет назад без вести пропала ее племянница.



"Под солончаком": смотреть трейлер

"Расследование"

Это не выдуманная история, а экранизация одного из самых резонансных уголовных дел Дании.

В 2017 году журналистка Ким Валль бесследно исчезает после интервью на самодельной подводной лодке изобретателя Петера Мадсена. Полиции приходится собирать пазл практически без доказательств, ведь подозреваемый постоянно меняет свои показания.



"Расследование": смотреть трейлер

"Черный снег"

Детектив Джеймс Кормак берется за дело об убийстве школьницы, которое оставалось нераскрытым четверть века. Неожиданную зацепку приносит... капсула времени.

Прошлое здесь совсем не хочет оставаться прошлым, а каждая серия только добавляет новых вопросов.



"Черный снег": смотреть трейлер

"Убийства в Оре"

Полицейская Ханна Аландер после личного кризиса приезжает отдохнуть на горнолыжный курорт. Но вместо горячего шоколада получает новое расследование – в городке пропадает девочка.

Красивые заснеженные пейзажи здесь лишь маскируют совсем не зимнюю атмосферу.



"Убийства в Оре": смотреть трейлер

"Инсайдер"

Стивен Моффат вновь доказывает, что самые страшные истории рождаются не из-за монстров, а из-за человеческих решений.

В центре сюжета – смертник в тюрьме США, английский священник и учительница, оказавшаяся запертой в подвале. Звучит так, будто сценарист перепутал несколько сериалов. На самом же деле все эти истории постепенно складываются в одну очень напряженную головоломку.



"Инсайдер": смотреть трейлер

Кроме того, эти сериалы на вечер тоже вас поразят – не сомневайтесь.