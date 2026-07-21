Тож 24 Канал зібрав круті серіали, які могли пройти повз вашу стрічку, але точно заслуговують на шанс.

"Під солончаком"

Якщо британці беруться за детектив, чекайте дощ, болота, мовчазних сусідів і скелети в шафах. У цьому випадку – ще й буквально.

Колишня детективка Джекі Елліс повертається до справи після того, як на болотах Уельсу знаходять тіло її колишнього учня. Нове розслідування несподівано перегукується зі старою особистою трагедією – дев'ять років тому безвісти зникла її племінниця.



"Під солончаком": дивитись трейлер

"Розслідування"

Це не вигадана історія, а екранізація одного з найрезонансніших кримінальних випадків Данії.

У 2017 році журналістка Кім Валль безслідно зникає після інтерв'ю на саморобному підводному човні винахідника Петера Мадсена. Поліції доводиться збирати пазл майже без доказів, адже підозрюваний постійно змінює свої свідчення.



"Розслідування": дивитись трейлер

"Чорний сніг"

Детектив Джеймс Кормак береться за справу про вбивство школярки, яке залишалося нерозкритим чверть століття. Неочікувану зачіпку приносить... капсула часу.

Минуле тут зовсім не хоче залишатися минулим, а кожна серія лише додає нових запитань.



"Чорний сніг": дивитись трейлер

"Убивства в Оре"

Поліцейська Ханна Аландер після особистої кризи приїжджає відпочити на гірськолижний курорт. Але замість гарячого шоколаду отримує нове розслідування – у містечку зникає дівчинка.

Красиві засніжені пейзажі тут лише маскують зовсім не зимову атмосферу.



"Убивства в Оре": дивитись трейлер

"Інсайдер"

Стівен Моффат знову доводить, що найстрашніші історії народжуються не через монстрів, а через людські рішення.

У центрі сюжету – смертник у в'язниці США, англійський священик і вчителька, яка опинилася замкненою у підвалі. Звучить так, ніби сценарист переплутав кілька серіалів. Насправді ж усі ці історії поступово складаються в одну дуже напружену головоломку.



"Інсайдер": дивитись трейлер

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