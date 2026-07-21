Тож 24 Канал зібрав круті серіали, які могли пройти повз вашу стрічку, але точно заслуговують на шанс.
"Під солончаком"
Якщо британці беруться за детектив, чекайте дощ, болота, мовчазних сусідів і скелети в шафах. У цьому випадку – ще й буквально.
Колишня детективка Джекі Елліс повертається до справи після того, як на болотах Уельсу знаходять тіло її колишнього учня. Нове розслідування несподівано перегукується зі старою особистою трагедією – дев'ять років тому безвісти зникла її племінниця.
"Під солончаком": дивитись трейлер
"Розслідування"
Це не вигадана історія, а екранізація одного з найрезонансніших кримінальних випадків Данії.Не покладайтесь на випадок у стрічці Додайте 24 Канал у вибрані в Google
У 2017 році журналістка Кім Валль безслідно зникає після інтерв'ю на саморобному підводному човні винахідника Петера Мадсена. Поліції доводиться збирати пазл майже без доказів, адже підозрюваний постійно змінює свої свідчення.
"Розслідування": дивитись трейлер
"Чорний сніг"
Детектив Джеймс Кормак береться за справу про вбивство школярки, яке залишалося нерозкритим чверть століття. Неочікувану зачіпку приносить... капсула часу.
Минуле тут зовсім не хоче залишатися минулим, а кожна серія лише додає нових запитань.
"Чорний сніг": дивитись трейлер
"Убивства в Оре"
Поліцейська Ханна Аландер після особистої кризи приїжджає відпочити на гірськолижний курорт. Але замість гарячого шоколаду отримує нове розслідування – у містечку зникає дівчинка.
Красиві засніжені пейзажі тут лише маскують зовсім не зимову атмосферу.
"Убивства в Оре": дивитись трейлер
"Інсайдер"
Стівен Моффат знову доводить, що найстрашніші історії народжуються не через монстрів, а через людські рішення.
У центрі сюжету – смертник у в'язниці США, англійський священик і вчителька, яка опинилася замкненою у підвалі. Звучить так, ніби сценарист переплутав кілька серіалів. Насправді ж усі ці історії поступово складаються в одну дуже напружену головоломку.
"Інсайдер": дивитись трейлер
Також ці серіали на вечір теж вас вразять – не сумнівайтесь.