24 Канал зібрав захоплюючі серіали, після яких звичайні офісні інтриги здаватимуться дитячим ранком у садочку.
"Земля гангстерів"
IMDb 8,7
Новачок у жанрі, який уже встиг наробити шуму. У Лондоні кримінальні клани Харріганів і Стівенсонів ведуть війну без правил, а між ними стоїть Гаррі Да Соуза – людина, яка вміє вирішувати проблеми швидше, ніж хтось встигає викликати поліцію.
"Земля гангстерів": дивитись трейлерЧитайте більше перевірених новин Додайте 24 Канал у вибрані джерела в Google
"Клан Сопрано"
IMDb 9,2
Якщо існує "біблія" гангстерських серіалів, то це саме вона. Тоні Сопрано керує мафією, а між розбірками з конкурентами ще й ходить до психотерапевта. Бо навіть бос мафії іноді має нервовий зрив. Робота, сім'я, кримінал – баланс, про який не розкажуть на бізнес-тренінгах.
"Клан Сопрано": Клан Сопрано
"Підпільна імперія"
IMDb 8,6
Часи "сухого закону", нелегальний алкоголь і політик, який чудово знає, що чесним шляхом багато не заробиш. Накі Томпсон одночасно будує кримінальну імперію, йде в політику та намагається не нажити ще більше ворогів. Спойлер: виходить не дуже.
"Підпільна імперія": дивитись трейлер
"Нарко"
IMDb 8,7
Історія Пабло Ескобара вкотре доводить: якщо дуже захотіти, можна стати найбагатшою людиною країни... але є нюанс. Серіал показує шлях від дрібного злочинця до наркобарона, ім'я якого знав увесь світ. Захопливо, жорстоко й засновано на реальних подіях.
"Нарко": дивитись трейлер
"Гострі картузи"
IMDb 8,8
Стильні костюми, гострі козирки й Томмі Шелбі, який одним поглядом може налякати більше, ніж дехто – автоматом. Після Першої світової війни він повертається до Бірмінгема, щоб перетворити вуличну банду на кримінальну імперію. І, чесно кажучи, робить це настільки харизматично, що глядачі пробачають йому майже все.
"Гострі картузи": дивитись трейлер
Також ловіть добірку серіалів на вечір про таємничі маленькі містечка.