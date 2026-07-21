Не включайте эти 5 детективных сериалов вечером: оторваться будет практически невозможно

Есть сериалы, о которых все говорят еще до премьеры. А есть такие, что тихонько выходят без громкой рекламы, а потом неожиданно оказываются гораздо интереснее очередного сезона про маньяка, оставляющего символические записки.

Поэтому 24 Канал собрал классные сериалы, которые, возможно, прошли мимо вашей ленты, но определенно заслуживают внимания.

"Под солончаком"

Если британцы берутся за детектив, ждите дождя, болот, молчаливых соседей и скелетов в шкафах. В данном случае – еще и в буквальном смысле.

Бывшая детектив Джеки Эллис возвращается к делу после того, как на болотах Уэльса находят тело ее бывшего ученика. Новое расследование неожиданно перекликается со старой личной трагедией – девять лет назад без вести пропала ее племянница.



"Под солончаком": смотреть трейлер

"Расследование"

Это не выдуманная история, а экранизация одного из самых резонансных уголовных дел Дании.

В 2017 году журналистка Ким Валль бесследно исчезает после интервью на самодельной подводной лодке изобретателя Петера Мадсена. Полиции приходится собирать пазл практически без доказательств, ведь подозреваемый постоянно меняет свои показания.



"Расследование": смотреть трейлер

"Черный снег"

Детектив Джеймс Кормак берется за дело об убийстве школьницы, которое оставалось нераскрытым четверть века. Неожиданную зацепку приносит... капсула времени.

Прошлое здесь совсем не хочет оставаться прошлым, а каждая серия только добавляет новых вопросов.



"Черный снег": смотреть трейлер

"Убийства в Оре"

Полицейская Ханна Аландер после личного кризиса приезжает отдохнуть на горнолыжный курорт. Но вместо горячего шоколада получает новое расследование – в городке пропадает девочка.

Красивые заснеженные пейзажи здесь лишь маскируют совсем не зимнюю атмосферу.



"Убийства в Оре": смотреть трейлер

"Инсайдер"

Стивен Моффат вновь доказывает, что самые страшные истории рождаются не из-за монстров, а из-за человеческих решений.

В центре сюжета – смертник в тюрьме США, английский священник и учительница, оказавшаяся запертой в подвале. Звучит так, будто сценарист перепутал несколько сериалов. На самом же деле все эти истории постепенно складываются в одну очень напряженную головоломку.



"Инсайдер": смотреть трейлер

Кроме того, эти сериалы на вечер тоже вас поразят – не сомневайтесь.