Эти фильмы хорошенько поизмучат ваши нервы: лучшие детективы начала 2000-х

В начале 2000-х Голливуд умел снимать детективы, после просмотра которых хотелось пересмотреть фильм еще раз. И не потому, что сюжет был непонятным, а чтобы наконец заметить все подсказки, которые режиссер так искусно оставил прямо на глазах у зрителей.

"24 Канал" собрал пять увлекательных детективов начала 2000-х, в которых есть загадочные убийства, опасные тайны и неожиданные развязки. Эти фильмы отлично подойдут для вечера, если обычные романтические комедии уже надоели, а хочется немного пощекотать нервы.

"Помни"

Год: 2000

Жанр: детектив, психологический триллер

IMDb: 8,4

Леонард Шелби пытается найти убийцу своей жены. Проблема лишь в том, что мужчина не способен запоминать новую информацию. Поэтому он оставляет себе записки, фотографии и даже татуировки с подсказками.

Но как расследовать преступление, если уже через несколько минут забываешь, что именно искал? Кристофер Нолан решил усложнить задачу еще и зрителям, рассказав значительную часть истории в обратном порядке.

Что говорят критики: Роджер Эберт отметил необычную структуру фильма и убедительную игру Гая Пирса. В то же время критик обратил внимание на отдельные сюжетные вопросы, которые остаются без однозначного ответа.



"Помни": смотреть трейлер

"Бессонница"

Год: 2002

Жанр: криминальный детектив, триллер

IMDb: 7,2

Опытный детектив Уилл Дормер приезжает на Аляску, чтобы расследовать убийство школьницы. Однако во время поисков преступника происходит трагедия, которая заставляет полицейского скрывать собственную тайну. Ситуацию осложняют бессонница, постоянный дневной свет и подозреваемый, который знает о детективе гораздо больше, чем хотелось бы.

Что говорят критики: Роджер Эберт высоко оценил психологическое напряжение и актерскую игру Пачино и Уильямса. По его мнению, Нолану удалось создать не просто очередной ремейк, а самостоятельный и увлекательный триллер.



"Бессонница": смотреть трейлер

"Таинственная река"

Год: 2003

Жанр: криминальная драма, детектив

IMDb: 7,9

Трое друзей детства встречаются спустя много лет при трагических обстоятельствах. Дочь одного из них находят убитой, второй расследует преступление, а третий неожиданно оказывается среди подозреваемых.

Прошлое, которое все пытались забыть, постепенно возвращается. И чем ближе герои к правде, тем страшнее становятся последствия.

Что говорят критики: Роджер Эберт назвал картину Клинта Иствуда мощной драмой, выходящей далеко за рамки обычного детектива. Особенно он отметил игру актеров и эмоциональную глубину истории.



"Таинственная река": смотреть трейлер

"Идентификация"

Год: 2003

Жанр: детектив, психологический триллер

IMDb: 7,3

Десять незнакомцев оказываются в придорожном мотеле из-за сильного ливня. Дороги затоплены, связи нет, а вскоре постояльцы начинают загадочно гибнуть. Ясно одно: среди них может быть убийца. Но чем дальше развиваются события, тем сложнее понять, кому можно доверять.

Что говорят критики: Роджер Эберт похвалил фильм за хитроумную развязку, которая заставляет переосмыслить предыдущие события. По его мнению, именно финал превращает знакомую историю о загадочных убийствах в нечто гораздо более интересное.



"Идентификация": смотреть трейлер

"Госфорд-парк"

Год: 2001

Жанр: детектив, криминальная драма, черная комедия

IMDb: 7,2

В роскошном английском поместье собираются аристократы и их прислуга. В программе вечера – изысканные ужины, сплетни и охота. Однако все меняется, когда одного из гостей находят мертвым. Теперь каждый из присутствующих может оказаться подозреваемым. Ведь за безупречными манерами и дорогими костюмами скрывается немало грязных секретов.

Что говорят критики: Роджер Эберт назвал картину Роберта Олтмена выдающейся работой и особо отметил актерский ансамбль, атмосферу британской аристократии и искусное переплетение многочисленных сюжетных линий.

"Госфорд-парк": смотреть трейлер

А если после напряженных детективов захочется чего-то полегче, у нас для вас есть подборка " культовых романтических комедий 90-х ". Здесь и незабываемые истории любви, и остроумный юмор, и та самая атмосфера, за которую мы до сих пор обожаем кино той эпохи.