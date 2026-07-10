Держат в напряжении: 3 детективных сериала, от которых невозможно оторваться ни на минуту

Есть сериалы, которые включают на заднем плане, а есть такие, что не отпускают до последней секунды.

24 Канал собрал сериалы, в которых сюжетные повороты до самого конца не позволят вам угадать развязку. Включайте первую серию любого сериала из нашей подборки и готовьтесь к потрясающим финалам.

"Настоящий детектив" (2014 – по настоящее время)

Количество сезонов: 4 сезона

В первом сезоне двое напарников расследуют жуткое ритуальное убийство девушки в глуши Луизианы. Однако дело затягивается на долгие годы, разрушает карьеры и личную жизнь детективов, но так и остается нераскрытым. Спустя семнадцать лет подобное преступление повторяется, заставляя уже постаревших напарников вернуться к прежнему кошмару. Они начинают собственную охоту на серийного убийцу, пробираясь сквозь религиозные секты и тайны местной элиты.

"Настоящий детектив": смотрите трейлер сериала онлайн

"Мейр из Истауна" (2021)

Количество сезонов: 1 сезон

Однажды в мрачных лесах маленького провинциального городка находят тело молодой девушки, которая самостоятельно воспитывала ребенка. Расследованием занимается местная детектив Мейр, чья жизнь после личной семейной трагедии тоже трещит по швам. Ситуация вокруг обостряется, ведь горожане давно разочаровались в полиции из-за другого нераскрытого исчезновения, произошедшего год назад. Мейр вынуждена шаг за шагом раскрывать ложь людей, многих из которых она знает с самого детства. В конце концов круг подозреваемых сужается настолько, что под подозрением оказываются даже самые близкие родственники детектива.

"Мейр из Истауна": смотрите трейлер сериала онлайн

"Бродчорч" (2013 – 2017)

Количество сезонов: 3 сезона

Жизнь уютного прибрежного городка навсегда меняется, когда на пляже находят тело 11-летнего мальчика. Новость об убийстве мгновенно сеет панику и взаимное недоверие среди соседей, которые еще вчера казались одной большой семьей. Дело поручают амбициозному приезжему детективу и его местной коллеге, которым приходится буквально выворачивать наизнанку грязные тайны жителей. Масла в огонь подливают и журналисты, которые ради громких сенсаций превращают трагедию родителей в публичное шоу.

"Бродчорч": смотрите трейлер сериала онлайн

Кстати, на днях наша редакция рассказывала о захватывающих детективных сериалах, вышедших в 2026 году.