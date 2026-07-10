24 Канал зібрав стрічки, де сюжетні повороти до останнього не дозволять вам вгадати розв'язку. Вмикайте першу серію будь-якого серіалу з нашої добірки і готуйтеся до приголомшливих фіналів.

"Справжній детектив" (2014 – дотепер)

Кількість сезонів: 4 сезони

У першому сезоні двоє напарників розслідують моторошне ритуальне вбивство дівчини у глушині Луїзіани. Однак справа затягується на довгі роки, руйнує кар'єри та особисті життя детективів, але так і залишається нерозкритою. Через сімнадцять років подібний злочин повторюється, змушуючи вже постарілих напарників повернутися до колишнього кошмару. Вони починають власне полювання на серійного вбивцю, пробираючись крізь релігійні секти та таємниці місцевої еліти.

"Справжній детектив": дивіться трейлер серіалу онлайн

"Мейр з Істтауна" (2021)

Кількість сезонів: 1 сезон

Одного дня у похмурих лісах маленького провінційного містечка знаходять тіло молодої дівчини, яка самостійно виховувала дитину. За розслідування береться місцева детективка Мейр, чиє життя після особистої сімейної трагедії теж тріщить по швах. Ситуація навколо загострюється, адже містяни давно зневірилися в поліції через інше нерозкрите зникнення річної давнини. Мейр змушена крок за кроком розкривати брехню людей, багатьох з яких вона знає з самого дитинства. Зрештою коло підозрюваних звужується настільки, що під ударом опиняються навіть найближчі родичі детективки.

"Мейр з Істтауна": дивіться трейлер серіалу онлайн

"Бродчорч" (2013 – 2017)

Кількість сезонів: 3 сезони

Життя затишного прибережного містечка назавжди змінюється, коли на пляжі знаходять тіло 11-річного хлопчика. Новина про вбивство миттєво сіє паніку та взаємну недовіру серед сусідів, які ще вчора здавалися однією великою родиною. Справу доручають амбітному приїжджому детективу та його місцевій колезі, яким доводиться буквально вивертати навиворіт брудні таємниці жителів. Олії у вогонь підливають і журналісти, які заради гучних сенсацій перетворюють трагедію батьків на публічне шоу.

"Бродчорч": дивіться трейлер серіалу онлайн

До речі, днями наша редакція розповідала про захопливі детективні серіали, які вийшли у 2026 році.