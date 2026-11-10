Любовь, магия и идеальная месть: 3 культовых корейских сериала для бессонных ночей

Среди огромного количества проектов есть настоящие шедевры, которые уже стали классикой. 24 Канал подготовил подборку невероятных сериалов, которые гарантированно подарят вам море ярких впечатлений.

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"Аварийная посадка любви" (2019)

Рейтинг IMDb: 8,7

Сюжет разворачивается вокруг успешной южнокорейской бизнес-леди, которая во время полета на параплане попадает в сильный ураган. Стихия уносит девушку на территорию Северной Кореи, где ее находит принципиальный местный офицер. Мужчина решает укрыть иностранку от властей и разрабатывает план ее возвращения домой. Во время этого опасного приключения между людьми из совершенно разных миров вспыхивают настоящие чувства.

"Аварийная посадка любви": смотрите трейлер дорамы онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes рецензенты отмечают невероятную экранную химию между главными актерами и удачное сочетание юмора и драмы. Однако киноэксперты несколько критикуют сериал за большую продолжительность отдельных эпизодов и чрезмерную романтизацию северокорейского быта.

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"Гоблин" (2016)

Рейтинг IMDb: 8,5

Древний бессмертный дух живет среди людей уже более девяти веков и стремится наконец обрести долгожданный покой. Снять это древнее проклятие может только одна особенная девушка, обладающая способностью видеть призраков. Вместе со жнецом смерти главный герой попадает в водоворот забавных ситуаций и мистических событий. Постепенно между бессмертным и смертной зарождаются глубокие чувства, которые ставят под угрозу его планы.

"Гоблин": смотрите трейлер дорамы онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes рецензенты отмечают роскошную визуальную эстетику, уникальное освещение темы судьбы и увлекательное взаимодействие персонажей. Однако киноэксперты несколько критикуют картину за медленный темп развития сюжета в середине сезона и спорную разницу в возрасте между главными героями.

"Слава" (2022)

Рейтинг IMDb: 8,2

В школьные годы главная героиня подвергалась жестоким издевательствам со стороны одноклассников и из-за этого лишилась мечты о счастливом будущем. Женщина посвящает много лет тщательному планированию наказания для каждого из своих обидчиков. Она устраивается классным руководителем к ребенку своей главной мучительницы и начинает воплощать свой замысел. Шаг за шагом героиня разрушает жизни врагов и заставляет их расплачиваться за прошлые преступления.

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"Слава": смотрите трейлер дорамы онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes рецензенты отмечают напряженный психологический сюжет, удовольствие от противостояния и убедительную актерскую игру. Однако киноэксперты несколько критикуют сериал за чрезмерную жестокость отдельных сцен и несколько гротескное поведение отрицательных персонажей.

А если вам нравятся мистические сериалы о духах и всевозможных проклятиях, то у нас есть подборка увлекательных дорам на вечер.