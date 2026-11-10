Кохання, магія та ідеальна помста: 3 культові корейські серіали для безсонних ночей

Серед величезної кількості проєктів існують справжні шедеври, які вже отримали статус класики. 24 Канал підготував добірку неймовірних серіалів, які гарантовано подарують вам море яскравих вражень.

Adv

популярні відео

"Аварійна Посадка – Кохання" / "Незаплановане кохання" (2019)

Рейтинг IMDb: 8,7

Сюжет розгортається навколо успішної південнокорейської бізнесвумен, яка під час польоту на параплані потрапляє у сильний ураган. Стихія відносить дівчину на територію Північної Кореї, де її знаходить принциповий місцевий офіцер. Чоловік вирішує сховати іноземку від влади та розробляє план її повернення додому. Під час цієї небезпечної пригоди між людьми з абсолютно різних світів спалахують справжні почуття.

"Незаплановане кохання": дивіться трейлер дорами онлайн

Що кажуть критики: на платформі Rotten Tomatoes рецензенти відзначають неймовірну екранну хімію між головними акторами та вдале поєднання гумору й драми. Однак кіноексперти дещо критикують серіал за велику тривалість окремих епізодів та надмірну романтизацію північнокорейського побуту.

Реклама

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

"Токкебі" (2016)

Рейтинг IMDb: 8,5

Давній безсмертний дух живе серед людей уже понад дев'ять століть і прагне нарешті знайти довгоочікуваний спокій. Зняти це давнє прокляття може тільки одна особлива дівчина, яка володіє здатністю бачити привидів. Разом із женцем смерті головний герой потрапляє у вир кумедних ситуацій та містичних подій. Поступово між безсмертним та смертною зароджуються глибокі почуття, які ставлять під загрозу його плани.

"Токкебі": дивіться трейлер дорами онлайн

Що кажуть критики: на платформі Rotten Tomatoes рецензенти відзначають розкішну візуальну естетику, унікальне висвітлення теми долі та захопливу взаємодію персонажів. Однак кіноексперти дещо критикують стрічку за повільний темп розгортання сюжету в середині сезону та суперечливу різницю у віці між головними героями.

"Слава" (2022)

Рейтинг IMDb: 8,2

У шкільні роки головна героїня зазнала жорстоких знущань від своїх однокласників і через це втратила мрію про щасливе майбутнє. Жінка присвячує багато років ретельному плануванню покарання для кожного зі своїх кривдників. Вона влаштовується класним керівником до дитини своєї головної мучительки і починає втілювати свій задум. Крок за кроком героїня руйнує життя ворогів та змушує їх платити за минулі злочини.

Реклама

"Слава": дивіться трейлер дорами онлайн

Що кажуть критики: на платформі Rotten Tomatoes рецензенти відзначають напружений психологічний сюжет, задоволення від протистояння та переконливу акторську гру. Однак кіноексперти дещо критикують серіал за надмірну жорстокість окремих сцен та дещо гротескну поведінку негативних персонажів.

А якщо вам подобаються містичні серіали про духів та різноманітні прокляття, то маємо для вас добірку захопливих дорам на вечір.