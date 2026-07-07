Поклонникам "Дюны: Пророчества" нельзя пропустить эти 3 сериала

После сериала "Дюны: Пророчества" становится ясно одно: фантастика давно перестала быть только о космических кораблях и лазерах. Теперь главное оружие – политические интриги, борьба за власть и герои, которым постоянно приходится делать непростой выбор.

Если после финала вам захотелось еще больше масштабных фантастических историй, 24 Канал собрал сериалы, которые точно заслуживают внимания.

"Фундация"

Математик Гарри Селдон предвидит падение могущественной Галактической империи и пытается спасти цивилизацию с помощью знаний, пока все вокруг убеждают его, что он просто паникует. Масштабная космоопера с потрясающей картинкой, где интриг не меньше, чем космоса.

"Фундация": смотрите онлайн трейлер сериала

"Воспитанные волками"

Два андроида воспитывают человеческих детей на далекой планете после гибели Земли. Но даже на краю Вселенной люди умудряются унести с собой старые конфликты, религиозные споры и желание все усложнить.

"Воспитанные волками": смотрите онлайн трейлер сериала

"Пространство"

Земля, Марс и колонии балансируют на грани великой войны, пока загадочное инопланетное вещество меняет правила игры. Один из лучших научно-фантастических сериалов последних лет, где физика работает не хуже сюжета.

"Пространство": смотрите онлайн трейлер сериала

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